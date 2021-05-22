Экономика

СберИндекс: Общепит полностью восстановился после пандемии

По подсчетам аналитиков СберИндекса, общепит вернулся к объемам продаж допандемийного периода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Индекс потребительской активности с 17 по 23 мая вернулся к максимумам года (75,1 п.). Расходы были на 6,3% выше уровней последних допандемийных недель. Впервые с начала пандемии в отрасли не зафиксировано статистически значимого падения.

Вторую неделю подряд объем трат в секторе услуг растет к значениям начала 2020 года (+2,2% с корректировкой на сезонность).

«По нашим оценкам, изменение к периоду 1 февраля – 15 марта 2020 года составило -0,3% (с корректировкой на сезонность). Отсутствие статистически значимого падения мы фиксируем впервые с начала пандемии», - отметили в пресс-службе банка.

Аналитики СберИндекса напоминают, что сравнение динамики трат относительно уровня прошлого года (% г/г), традиционно используемое в трекере, в ближайшие два месяца будет крайне сложно интерпретировать в силу чрезвычайного влияния эффекта базы. В апреле и мае 2020 года действовали жесткие ограничения, из-за чего потребительская часть экономики работала лишь в минимально необходимом объеме. Для более наглядного отображения текущей динамики спроса временно вводится сравнение с фиксированным периодом февраля и первой половины марта 2020 года.