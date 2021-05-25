Экономика

В Псковской области растет просроченная задолженность по зарплате

Просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) в Псковской области составила 763 тысячи рублей на 1 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, это на 281 тысячу рублей или на 58,3% больше, чем на 1 апреля.

Отмечается, что вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств.

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 мая составила 118 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 6,5 тысячи рублей.

Основная часть просроченной задолженности по заработной плате (88,7%) сложилась в организациях вида экономической деятельности «Транспорт».