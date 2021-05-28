Экономика

Место встречи - дачный рынок

Где находится муниципальный садовый рынок, понять очень просто. Чем ближе подходишь к Текстильной, 9, тем чаще встречаешь псковичей с кустами малины или отрезами пленки. Рачительные дачники и домовладельцы уже запаслись добычей для своих участков. Рядом с рынком плотно припаркованы автомобили, площадка пользуется спросом, особенно в редкий погожий майский денек. Прогуляемся по ней и мы, приценимся, а заодно узнаем, почему не замерзают розы в местном климате, что с огорода можно и в салат нарезать, и в вазу поставить, сколько сезонов прослужит пленка и куда девают торговцы цветами нераспроданный товар.

Траты и доходы

Как в магазине - только лучше, невольно думаешь, подходя к павильону Людмилы. Женщина торгует цветами. Сезон петуньи и герани короткий, всего полтора месяца. Но подготовка к нему начинается сильно загодя, с декабря. Пока Людмила возится в теплицах, муж занимается изготовлением садовых фигур из арт-бетона. Его пеньки, бочонки, гигантский гриб, словно из сказки, язык не повернется назвать кустарными. Каждая уникальна, на участке соседа такую не встретишь.

Ради нескольких недель на рынке Людмила берет отпуск на основной работе. Разведение цветов и рассады дает хороший приработок, в том числе, пенсионерам. Но и трудов вложено немало. Еще больше истрачено нервов.

«С семенами нас дурят. Заказала гацанию, бордовую и розовую. Посеяла, выросли бордовая и терракотовая. Никто ни за что не отвечает», - жалуется за другим прилавком Галина на беду с семенным материалом, о которой не так давно говорила даже спикер Совета Федерации Валентина Матвеенко. Что цветы - даже укроп с петрушкой в российских теплицах высевают из импортных пакетиков, своего семенного материала почти нет, чем спикер была крайне возмущена.

Зато Галина знает секрет выращивания роз в суровом северо-западном климате. Этими прихотливыми красавицами она занимается уже 12 лет. Говорит, что первые покупатели до сих пор приходят с благодарностью - розы все еще цветут. А секрет простой - заграничные отростки привиты на отечественный корень шиповника. От холодов его защищает простое окучивание.

Рассада под охраной

Перекупщиков на рынке нет, кто вырастил, тот и продает. Торгуют, в основном, женщины. Кому-то доставлять товар помогают мужья, как пенсионерке Татьяне из Середки. К своим цветам она относится нежно, например, виолу называет то «виолкой», то «виолочкой». Один стаканчик с виолой стоит 30 рублей, с петуньей - 40, а цветущее кашпо - 400, зато вместе с горшком, который сразу можно повесить на веранде. Все, что не удастся распродать за полтора месяца, пригодится для украшения собственного участка.

А вот санитарка Ольга, тоже взявшая отпуск по случаю сезона на рынке, привозит овощную рассаду самостоятельно. «Вон мой «Мерседес», - кивает она на небольшую тележку. - Живу недалеко, сначала товара навозила, теперь забираю пустые ящики, утром подвожу, чего не хватает».

Рассада у нее самая ходовая: капуста, свекла, помидоры, перец, тыква и кабачки, огурцы, баклажаны. К примеру, капуста стоит 50 рублей за десяток, а один стаканчик с помидорами 20 рублей.

Что не удается продать за день, остается на рынке под охраной. Также на рынке работает дворник. Площадка оборудована коммунальными удобствами: туалет, вода, мусорный контейнер. В цивилизованное русло торговлю в формате «все для сада и огорода» перенесли семь лет назад. До того стояли в пыли на асфальте, кто как горазд, недалеко от центрального рынка на Карла Маркса.

«Плату берем 50 рублей за квадрат, - говорит Олег Сладковский, директор муниципального предприятия «Снежинка», в ведении которого находится рынок. - У нас нет прибыли, деньги закладываем только на администрирование: вывоз мусора, оплату воды, работу охранника. Обсчитали все направления, получилась такая сумма».

Покупателям новая площадка оказалась даже удобнее. Рядом остановка дачных автобусов, загрузил сумку рассадой - отвез на грядки.

«Помидоры, перец, - показывает покупки Татьяна Ивановна. - Все в баночках, в грунте, очень удобно. Уезжаем на дачу на все выходные, там и высажу. Совершенно недавно стала ходить на дачный автобус, увидела рынок, мне понравился. Уже покупала цветы - хризантемы, астры».

Несколько точек продают пленку, укрывной материал, дуги для теплиц, декоративные подпорки.

«Торговля зависит от погоды, - рассуждает торговец Андрей. - Покупательской способности в дождь не будет. А погода хорошая - приходят, чтобы прогуляться».

Пленка у него толщиной от 60 до 150 микрон, утверждает, что самая плотная прослужит пять лет.

«Раньше в районе центрального рынка все было перегорожено пленкой, - напоминает заместитель главы администрации Пскова Павел Волков. - Перенесли, стараемся специализировать рынок на Текстильной для этого вида торговли. По инерции на старом месте пытаются размещать свой товар, но контрольное управление за этим следит. На муниципальный рынок насильно не гоним, он один из многих в городе. Но место оказалось востребовано».

Покупатели и торговцы определили для себя оптимальное место встречи. Так, каждую весну рынок на Текстильной навещает жительница города Людмила Евгеньевна.

«Купила цветы, - говорит она. - Обыкновенные: цинии, бархатцы, сейчас еще пойду покупать георгины и астры. Повезу на дачу в Черняковицы. Здесь самый большой ассортимент. На другие рынки ездила - там меньше. Считаю, это самый лучший рынок».

Также каждую весну приходит за цветами на Текстильную Галина. Но сегодня в ее руках пучок капустной рассады. Свою уже перенесла с подоконника на грядки, но не хватило. Куда идти за пополнением, долго думать не пришлось.

«Хорошая площадка, отвечающая запросам покупателей, особенно в дачный сезон - считает начальник отдела потребительного рынка и услуг администрации Пскова Василий Демидов. - Важно, что здесь могут торговать не только предприниматели, но и владельцы личных подсобных хозяйств. Мы все знаем, как сложно экономика справляется с пандемией, многие ощутили это на себе. Такая площадка - это та самая «удочка» для поддержки тех, кто готов трудиться».

Сокровище у прилавка

Райские кущи становятся гуще. Подходящих встречает сортовая сирень, каждый цветок которой сулит счастье и удачу десятком лепестков. Рядом смородина «Сокровище». Настоящее сокровище павильона - его хозяйка Татьяна, она занимается растениями 30 лет. Когда заканчивается короткий сезон у торговцев рассадой, она остается на рынке с многолетниками. Постоянные покупатели со всей области знают, у кого можно заказать новинки из Польши и Голландии, флоксы из питомников со всей России.

«Это рокамболь — лук-чеснок, дает первую зелень, как только сходит снег, - показывает Татьяна гигантский цветок на толстой стрелке, она отрывает листок, пахнущий, действительно, сразу луком и чесноком, а вот фиолетовая шапочка источает ароматы меда. - Делится, как чеснок, на следующий год можно рассадить, а цветок поставить в вазу».

Раньше Татьяна с мужем ездила по рынкам в разных районах области, добирались и до соседней Ленинградской. Когда супругу стало это не по силам, Татьяна осела на улице Текстильной. Торгует до первых заморозков. Говорит, на этом рынке торговать удобно, можно оставлять растения на ночь, присмотрит за ними сторож, не нужно каждый раз возить живой товар туда-сюда.

Еще буквально пара недель, и Татьяна останется торговать цветами и саженцами одна. Отпускники вернутся на работу, пенсионеры примутся за собственные участки. Май в этом году выдался не самым ласковым, но для рынка на Текстильной пора сейчас самая жаркая.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова