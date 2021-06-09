Экономика

Псковская гордума утвердила порядок участия граждан в инициативном бюджетировании

Псковская городская Дума на сессии 10 июня утвердила в окончательном чтении порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Пскова. Как напомнила глава города Елена Полонская, проект документа был принят в первом чтении на сессии 28 мая. Все поступившие предложения и поправки обобщили и обсудили на профильном комитете гордумы, а затем рекомендовали для рассмотрения на сегодняшней сессии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В документе, в частности, отражен ряд пунктов, касающихся инициативного бюджетирования. Так, если сумма проекта, который вносят граждане, не превышает 500 тысяч рублей, то финансирование осуществляется за счет городского бюджета, если сумма выше, заявка направляется на рассмотрение в администрацию Псковской области. Обозначен алгоритм подачи инициативного проекта. Первым этапом будет выдвижение проекта группой жителей не менее 10 человек (достигших 16-летнего возраста), органами территориального общественного самоуправления, индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами. Проект выдвигается в единой установленной форме. Обязательным условием является общественное обсуждение двумя возможными способами: с помощью проведения собрания граждан или опроса среди граждан путем сбора подписей.

Территории для реализации проекта определены следующие: многоквартирный дом, группа домов, микрорайон либо вся территория, в зависимости от самого проекта.

Информация о внесении инициативного проекта в администрацию города, а также о его рассмотрении и реализации будет размещаться на официальных сайтах Псковской городской Думы и администрации города в отдельной графе.

В рамках обсуждения вопроса депутаты заострили внимание на деталях и целесообразности тех или иных пунктов и получили разъяснения от финансового управления. Высказывалось мнение о необходимости более четко прописать финансовую сторону вопроса и предусмотреть более высокие суммы. Некоторые депутаты заметили, что данный документ подменяет другие, в том числе программу «Формирование комфортной городской среды». Между тем справедливоросс Олег Брячак выразил мнение фракции о том, что представленный документ — «попытка бюрократизации совершено простого процесса выполнения обязанностей органов власти в отношении граждан». «Есть депутаты, к которым граждане могут обратиться, а мы тратим время на разработку регламентов и излишние прослойки», - заявил он.

Сомнения по поводу документа высказал и замглавы города Александр Баев. Комментируя тренд на народное бюджетирование, он напомнил, что от депутатов «отобрали 3%» - финансирование из городского бюджета, которое они могли потратить на решение проблем своих округов, «а сейчас подводят к тому, что вы соберитесь, проведите собрание, что-то сделайте и сидите ждите».

В свою очередь депутат Федор Постов высказал мнение, что народное бюджетирование, наоборот, поможет депутатам работать. А Григорий Стороненков и Дмитрий Пермяков заявили, что предлагаемый порядок выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов не подменяет собой другие программы, а дополняет их, давая гражданам больше возможностей для участия в жизни города.

В итоге депутаты большинством голосов приняли нормативно-правовой акт в окончательном чтении.