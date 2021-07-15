Экономика

Магазин «Все псковское» планируют открыть в регионе

Магазин фермерских и ремесленных товаров «Все псковское» планируют открыть в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного совета профессиональных союзов.

Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов по приглашению ПРОО «Комиссия по садоводствам» посетил органик-центр «Активное село» в деревне Неелово Псковского района. «Активное село» — это уникальный, единственный в России социальный инфраструктурный центр коллективной переработки сельхозпродукции, поддержки сельских МСП. Центр сертифицирован, всю переработку продукции производят по правилам производства органической продукции.

Руководитель проекта Анна Войченко, проводя экскурсию по производственным площадям, рассказала, что в планах - расширение территории органик-центра, помимо открытия магазина фермерских и ремесленных товаров, предполагается строительство экодома, кафе, дегустационной площадки, запуск виноградной и смородиновой фермы.