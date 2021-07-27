Экономика

Вячеслав Федюнин о привлекательности для инвесторов и экономическом иммунитете Псковской области

На фоне снижения объема инвестиций в основной капитал на уровне СЗФО и в среднем по стране Псковская область, казалось бы, показывает неплохие результаты. Заявлено, что регион даже обеспечил рост притока инвестиций почти в 108%. Национальное рейтинговое агентство по итогам прошлого года перевело Псковскую область из группы «умеренно привлекательных регионов» (по сути, это самая низкая оценка) в более высокую группу средней привлекательности. Плюс Псковская область поднялась сразу с 83 на 36 место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов АСИ.

Но удастся ли нам сохранить в сложных условиях этот оптимистичный тренд, что с динамикой на сегодняшний день? Какие интересные инвестпроекты реализуются в нашем регионе, а какие все-таки сорвались? Что, собственно, сегодня может предложить провластные структуры не только заходящему на Псковщину инвестору, но и региональному бизнесу? Подробнее об этом рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин.

- Вячеслав Валерьевич, каков сегодня экономический анамнез Псковской области, как можно описать ее инвестиционный климат, какие места мы занимаем в рейтингах инвестиционной активности и привлекательности. Есть ли чем гордиться и есть ли то, за что стыдно?

- Если говорить врачебным языком, нет абсолютно здоровых организмов, всегда есть отклонения. У кого-то они протекают в текущем режиме, у кого-то они хронические. У псковского региона серьезных заболеваний нет - есть снижение иммунитета. Объективно эта ситуация сложилась не сегодня и не сейчас, но о том, что ситуация выправляется, свидетельствуют цифры, которые вы озвучили. У нас всегда хотят отрицательную динамику услышать, этому радуются и почему-то с этим соглашаются, а когда слышат позитивную динамику, начинают в этом сильно сомневаться и говорят, что «это неправильная оценка», «не туда посмотрели» и так далее.

Нет, могу сказать однозначно: в сравнении с другими регионами России, разными по экономическому потенциалу и структуре доходов, Псковская область не является отсталым регионом, у которого нет перспектив и каких-то событий. Это не так, потому что большинство предприятий, которые есть на территории региона, представлены не только на российском уровне, но и на международном. Это и есть подтверждение того, что промышленный и сельскохозяйственный потенциал на сегодня востребован. Это выражено в цифрах. В конкретных, а не просто случайных, которые пришли нам в голову. Это экспертные оценки, которые звучат от правительственных и некоммерческих организаций. Да, есть в Псковской области определенное снижение иммунитета, но он выправляется, и, думаю, здоровье в этом плане наступит в ближайшую пятилетку. Каждый почувствует на себе, что изменения есть, и они существенные.

- Вот вы говорите, что есть снижение иммунитета и нет хронических заболеваний. А мне сразу вспоминается неоперабельный нарост в виде госдолга, который мешает нашему региону делать дополнительные программы по развитию инвестиционного климата. Мне кажется, эту хроническую болезнь давно пора хотя бы купировать, чтобы несильно страдать от этой болячки.

- Наличие госдолга не является критическим или смертельно опасным, если он управляется и обслуживается. Вопрос не зря был поднят на уровне РФ, потому что в свое время страна увлеклась четкой, понятной структурой управления регионами напрямую, в том числе через четкую бюджетную дисциплину, и тем самым в какой-то степени создала условия, когда регионы оказались зависимыми в части принятия решений, которые должны быть исполнены с точки зрения социальных обязательств и пополнения источников для их исполнения. Экономика не всегда растет так же быстро, как могут расти социальные обязательства. В этом плане должна идти на опережение работы механизмов, которые позволяют осуществлять перетоки средств из федерального бюджета в региональный.

Мы же все понимаем, что наличие госдолга - это арифметика. Это некая величина, которая не дает реализовываться программам, но при этом есть же ведь и не напрямую связанные с бюджетом программы развития и экономики. Инвестиционная составляющая, если говорить об экономике, несет в себе, прежде всего, внебюджетный элемент относительно деятельности предприятий на территории региона, а бюджет в данном случае, не тратя существенных прямых средств, создает условия для работы бизнеса.

Безусловно, госдолг тяжело ложится на бюджет. Но это не хроническое заболевание, которое не лечится. Его можно вылечить одним росчерком пера, но все будет происходить эволюционно, постепенно. Думаю, в ближайшую пятилетку ситуация с госдолгом будет управляемой. Население часто пугают банкротством региона, но этого не будет допущено. Для развития экономики это будет не положительным сигналом. Как бы то ни было, рейтинг инвестиционной привлекательности региона важен для инвестора, и переход Псковской области из низкой в более высокую группу говорит о том, что изменения позитивные с точки зрения внешнего пользователя этой информации. Для нас важно, что о Псковской области знают не только из учебников, но и по ситуации, которая в реале происходит в экономике. Да, не без проблем, но вопрос в том, как вы это решаете и как оцениваете решение этих проблем, как сами предприятия оценивают возможность размещения и дальнейшего развития в Псковской области.

- Судя по всему, у вас есть обратная связь с инвесторами. Как они оценивают?

- Оценивают, как я и говорил, через рейтинги. А если говорить об инвесторах, часто встречи проходят не в формате парадных мероприятий, когда мы друг друга хвалим...

- Все самое интересное происходит в кулуарах, я понимаю.

- Когда мы встречаемся с представителями инвесторов, чаще всего звучат проблемы, вопросы, требующие решения, и не бывает встреч, где они не звучат. Совместно с органами власти мы их систематизируем, обсуждаем, находим пути решения. Либо это точечная, либо системная проблема. Эти вопросы двигаются, но наша особенность бюрократического отношения приводит к тому, в процессе мы тратим много времени и хочется, чтобы они были ориентированы на результат инвестора, нежели на чисто формальные процедуры, которые иногда указаны в наших законах, где говорится, что 30 дней, 60, 90. А почему это не сделать в первый или второй день? Потому что само государство создает условия, а надзорные органы говорят: а почему вы сделали преимущество в отношении того или иного лица и сделали за 5 дней, а не за 30, как положено? То есть здесь есть своя модель российской действительности, которая, с одной стороны, подталкивает что-то делать быстро и хорошо, а, с другой стороны, говорит: делайте хорошо, но не быстро, потому что, если будете быстро, мы сразу же подумаем, что вы имеете преференции. К сожалению, такая печальная модель существует.

- Вот вы варитесь в этом котле. А вы сигнализируете в тот же Минэк, министерство развития? «Дорогие друзья, смотрите, что происходит. Мы хотим быстрее, качественно и лучше, а вы потом нас за это наказываете»...

- Не совсем так и не об этих органах я сказал. Речь идет о том, что сигналы и проблемы, которые не могут быть решены на уровне регионов, а выносятся на уровень правительства либо президента, носят системный характер. Естественно, звучит это не только со стороны Псковской области, и появление ряда мер поддержки, касается всех субъектов. Думаю, эту дорогу осилят те, кто будет по ней идти. Самое главное — должны идти те люди, которые понимают. К сожалению, иногда мы встречаем непрофессионализм, связанный с отсутствием опыта, уровнем образования, компетенции.

- Сомневаюсь, что Псковскую область можно назвать бенефициаром пандемии, поэтому полагаю, что пандемия в любом случае ухудшила нам показатели. Не случись коронавирус, наш регион показал бы более красивые результаты и занял бы в рейтингах более высокие места. Насколько нас отбросил прошлый год? Сколько мы могли бы получить без пандемии?

- Оценивать, сколько мы могли бы получить без пандемии, очень сложно. Коронакризис - есть некая проверка устойчивости процессов, запущенных на территории того или иного региона. Если говорить языком статистики, мы видим, что снижение объемов промышленного производства в 2020 году относительно 2019-го по Псковской области составило 98,2%. То есть, мы снизились всего лишь на 1,8%, тогда как вся РФ - на 3%. Зато по сельхозпроизводству мы выросли на 8% относительно 2019 года (Россия — на 2%). То же касается и инвестиций. Это свидетельствует о том, что инвестиции в основной капитал подтверждены рублями, и эти рубли измеряются ростом в 8%. Понятно, что эти проекты появились раньше, чем коронакризис, и этапность их реализации совпала с тем, что они не снизили объемов инвестиций в текущем периоде. На мой взгляд, это объективные вещи. Экономика не может учитывать всех форс-мажорных обстоятельств. Никто не думал о коронакризисе, который произошел, но устойчивость и сопротивляемость в этом смысле, защищенность организма экономики Псковской области оказались выше относительно других. Это не означает, что все отработали плохо, а мы такие замечательные. Просто совпадение многих факторов привело к тому, что мы не только не снизили уровень, но и продолжили постепенный рост. Поэтому устойчивость экономической системы в этой части присутствует. Нам, конечно, будет интересно посмотреть на 2021 год. Например, если в 2020 году по инерции происходило вложение средств, и проекты продолжали развиваться, то в 2021 году может произойти то, чего не произошло в прошлом.

- Ковидное эхо?

- Эхо, да. Или постковидный синдром в экономике. Это может случиться. И здесь самое главное — не снизить эту планку относительно 2020 года. Статистика здесь будет интересной именно с точки зрения болезненных эффектов для экономики по ковиду.

- Не могу не придраться к цифрам. Вы сказали, что по промышленности мы просели не очень значительно, а в аграрном секторе, наоборот, хорошо приросли. Может, дело в том, что у нас и промышленности-то особо нет, поэтому проседать было особо нечему, а аграрный сектор у нас ого-го!

- Мы прекрасно понимаем, что Псковская область — всего лишь 600 тысяч жителей и всего лишь 56 тыс. кв. м. Мы не можем сравниться с Сингапуром. Никакого лукавства здесь нет, мы прекрасно понимаем объемы произведенной продукции. Предприятия никуда не делись, они продолжили свою работу, как бы то ни было. Ограничения, которые были введены на предприятиях, были преодолены за счет правильной настройки в части защиты работников сначала средствами индивидуальной защиты. В основном экономика не остановилась. В большей степени пострадала сфера услуг и торговли, потому что они были закрыты физически и не смогли дать результат, который был в 2019 году. Псковская область испытывала проблемы с размещением внутренних туристов и не могла обеспечить потребности тех, кто приезжал. Регион всегда был привлекателен для туристов, и для них надо создавать условия, о чем не раз говорил и губернатор, и инвесторы в этой теме не дремлют. Не знаю, насколько эта цифра официальна, но количество приезжающих в Псков людей в условиях пандемии (которые жили здесь и работали на удаленке) измеряется сотнями тысяч. Понятно, что они тратили здесь свои деньги, пользовались услугами, и этот факт сформировал понимание, что есть определенный сегмент и есть смысл работы с точки зрения развития туризма.

- Вячеслав Валерьевич, если говорить об инвестклимате, что удалось сделать, а что нет ввиду коронавируса, хотя и планировалось?

- У нас из 49 проектов 29 продолжают реализацию в рабочем режиме с условием изменений, произошедших во внешней среде. У кого-то планы изменились и сроки реализации проектов увеличились, у кого-то выросли или сократились объемы вложений. Но любое планирование — это живой организм, самое главное, что проекты живые и они осуществляются. Была запущена компания «ОСКО-Инвест». Созданы рабочие места, предприятия работают, продукция отгружается. По ряду проектов текущего года продолжается работа. Это и «ПсковАгроИнвест», и компания «Синьань», которая работает в сфере деревопереработки, и ряд других проектов, связанных со сферой гостеприимства. Эти проекты продолжают свое развитие.

Такие цифры могу привести. С начала года в рамках деятельности агентства инвестиционного развития было заключено 7 договоров на сопровождение, общий объем инвестиций по которым составил порядка 1,5 млрд рублей. Много это или мало? Если говорить о 2020 годе, объем инвестиций у нас был 36 млрд рублей. То есть, небольшая цифра, но, так или иначе, она ложится на фактические данные, на то, как люди будут осуществлять эти действия. Ряд проектов, подкрепленных нашим участием, уже стартовали. Поэтому говорить о галопирующих шагах и многократном увеличении инвестиций нельзя. Но процесс продолжается, интерес к Псковской области есть. Тот факт, что предприятия приезжают к нам и происходит их локализация, свидетельствует о живой, здоровой крови, которая вливается в экономику. Эта экономика как раз связана с производственной сферой, что очень важно с точки зрения результата и эффекта отдачи, который для таких проектов сложится.

- Насколько пакет из 49 проектов, о которых вы говорили, дифференцирован по отраслям?

- В приоритете проекты, связанные с промышленным производством, переработкой сельхозпродукции. Также есть проекты в сфере гостеприимства. Никакого резкого и инновационного всплеска или перехода в новую отрасль экономики у нас нет. Например, псковский завод «Титан-Полимер» - проект, который создаст серьезный задел с точки зрения развития новой отрасли. Есть там вопросы, связанные со сроками ввода в эксплуатацию, ограничения по людям, которые не могли вовремя приехать из-за ковида. Но так или иначе проект реализуется. Сроки немного сдвинулись, но этот год покажет нам начало серьезного пути новой отрасли в экономике Псковской области.

- Как вы думаете, может ли этот проект стать тем рычагом, который что-то перевернет в нашей экономике?

- Безусловно, может, потому что это новая отрасль в экономике. Раньше этого отраслевого сегмента в Псковской области не было. Как только начнется выпуск продукции, сразу же реальные заинтересанты, с которыми мы уже ведем переговоры, будут стремиться сюда приземлиться и работать на территории региона. Это серьезный рычаг с точки зрения ресурсного потенциала для разных предприятий. 4 августа у нас будет встреча в формате ВКС с турецкими компаниями, которые заинтересованы в переделе продукции, которую будет выпускать «Титан-Полимер». Это работа администрации, Агентства инвестиционного развития Псковской области и торгпредства в Турции по целевому подбору по нашим параметрам, нашим признакам. Наша предварительная работа с компаниями позволит дать полную картинку турецким компаниям по поводу возможности работы здесь с сырьем, которое будет производить «Титан-Полимер».

- Раз уж мы заговорили про «Моглино», давайте продолжим эту тему. Что происходит с этой площадкой, какова динамика, развитие, планы? Не просели ли они в пандемию или, наоборот, показали, что к ним есть интерес?

- Мне не совсем правильно отвечать за «Моглино». Там есть своя управляющая компания, но если кратко, могу дать информацию. Интерес к площадке есть, о площадке надо больше рассказывать на отраслевых площадках, о том, что на территории созданы преимущества. Таких территорий не так много, а Псковская область в этом плане уникальна: в силу географического положения. Компании которые зашли, несмотря на ограничения по ввозу оборудования, продолжают запуск своих проектов. Недавно прошел наблюдательный экспертный совет по компаниям, которые вновь зашли в моглино — веста спанбонд и другие компании. Поэтому интерес есть. Процесс в нашей стране особенный, малое знание об особенностях ведения бизнеса на других территориях есть серьезная проблема. Ее нужно преодолевать.

Мы, например, стали участниками Национальной ассоциации агентств инвестиционного развития. Там создана база инвесторов, потенциально заинтересованных в размещении на других территориях. Мы должны четко понимать, кто нам нужен, и когда я вижу его лицо, экономические характеристики, тогда я из этой массы начинаю выбирать эти зерна и с ними работать. Это точечная ручная работа, смысл которой — выбор целевой группы тех людей, которые имеют к нам потенциальный интерес. Только с ними мы встречаемся. Мы не тратим время на тех, кому не интересна Псковская область. Чтобы заинтересовать, идет предварительный разговор. Находим партнеров, рассказываем им, что такое Псковская область с точки зрения инфраструктуры в экономике. Многие удивляются, хотя, вроде, живем в одной стране.

- Об интересных вещах вы говорите, Вячеслав Валерьевич. То есть вы работаете прицельно.

- Конечно, а как еще? Если целевым образом не работать, счастье не наступит.

- Это как «холодные» звонки - «Здравствуйте, вам одобрен инвестпроект в Псковской области»?

- Конечно, мы так не делаем, а концентрируемся на точках, которые нам интересны. Мы понимаем, что у нас есть зона «Моглино», где есть группа предприятий, которые могут быть там размещены в привязке к уже существующим. Потому что кооперация предприятий в «Моглино» — хороший инструмент. Почему мы говорим о «Титане-Полимере» и формируемом кластере? Мы понимаем направления, в которых нужно смотреть, и какие предприятия нам нужны. Например, по результатам Петербургского международного экономического форума мы сделали целевую рассылку по предприятиям, которые могут быть заинтересованы в работе на территории Псковской области. Будем с ними вести деловую переписку, проводить деловые ВКС-встречи. Если из этой массы 1-2 субъекта выстрелят, будет очень хорошо. Мы создаем инфраструктурный проект с подачи федерации, и все побежали это делать. Это классная тема, этого многие хотят, но не всегда это случается. А когда мы говорим о проектах людей, которые работают на территории, иногда они незаметны. Но эти инвестиции бывают существеннее, чем со стороны. Очень важно в этом плане работать с региональным инвестором, кто уже имеет бизнес и развивает его на территории.

- Хоть вы и говорите, что «Моглино» - не ваша епархия, но, правильно понимаю — когда к вам приходит инвестор, вы должны предлагать ему все возможности?

- Я не сказал, что это не моя епархия. Просто о каких-то вещах с точки зрения инфраструктуры территории, конечно, лучше скажет управляющая компания, а с точки зрения продвижения территории, конечно, я расскажу все. В любом случае наше агентство - основной рупор, который рассказывает обо всех преимуществах.

- Хорошо. Допустим, я инвестор, пришел к вам и говорю: «а вот я слышал, что у вас собираются развивать территорию "Моглино-3" на участке, который примыкает к Псковской ГРЭС». Напомню, что Псковская ГРЭС располагается в Дедовичском районе, и никакого отношения к выработке электроэнергии за счет воды не имеет. Это государственная районная электростанция, а не гидроэлектростанция, и электроэнергия там вырабатывается можно сказать дедовским способом – за счет сжигания газа. Долгое время висит угроза, что ГРЭС может быть закрыта, так как ее мощность не очень востребована, и придумали возможность синхронизировать с «Моглино» проект, который позволит эти мощности использовать, если создать рядом с Псковской ГРЭС зону «Моглино». Там что-нибудь происходит? Есть надежда, что я смогу там открыть свое производство?

- Мы активно работали с разными институтами, которые занимаются развитием территорий, и нашли с десяток проектов, которым интересна именно площадка на территории Дедовичского района. Основной фактор для них — дорогая электроэнергия, которую гипотетически можно было бы обеспечить. Но, так как ГРЭС - это не собственность Псковской области, и есть игроки, которые определяют правила ее работы, информация немного устарела. То есть нет проблем с закрытием. Она продолжает работу и до 2026 года обеспечена внутренней системой ГК, в которую она входит, неким заказом. А проблемы 2-3-летней давности, о которой вы говорите, уже нет. По факту для развития этой территории (Псковской ГРЭС - ред.) есть площадка, которая имеет перспективы инфраструктурного развития, - «Моглино-3». Но это перспективное планирование напрямую связано со стоимостью ресурса. Если в процессе сегодняшней работы нам удастся решить вопрос с помощью разных непростых, в том числе федеральных, механизмов, которые позволят сформировать низкую стоимость электроэнергии, поверьте, те 10 проектов, о которых я говорил, будут готовы там «приземлиться» и активно развиваться даже, может, и без привязки к самой площадке «Моглино». А если это будет «Моглино, это будет существенным дополнительным плюсом, особенно для тех, кто заезжает с иностранным оборудованием. Потому что идет существенное сокращение затрат. Здесь мы имеем некий камень вроде драгоценного, его надо еще огранить, чтобы он заблестел. А блеск появится только в том случае, если нам удастся решить вопрос с ключевыми ресурсами. Если ситуация сложится, значит, активно начнет развиваться площадка. Если нет, она пойдет по иному пути.

- Белоруссию можно смело назвать давним партнером Псковской области, нашу региональную Торгово-промышленную палату связывают тесные отношения с Белорусской ТПП. Проводятся достаточно пафосные выезды и встречи псковских делегатов с соседями. Одна из последних - 24 июня в рамках делового визита в Псковскую область состоялся круглый стол для делегации Витебской области Республики Беларусь на площадке центра «Мой бизнес». В общем, движуха видна, а что по факту? Почему не заявлено, что эти встречи привели к чему-то громкому? Есть интересные совместные проекты или все-таки инвестиции любят тишину, и в этом вся причина?

- Торгово-экономическое сотрудничество ведется активно, высокий уровень торговых отношений присутствует, но говорить о том, что Белоруссия является серьезным проводником инвестиций в РФ, не приходится.

- А планируете вы развивать сотрудничество с Украиной и США?

- Я бы и рад был бы отвечать на политические и внешнеэкономические вопросы, но компетенция не позволяет. Агентство сформировано на региональном уровне и мы рады всем, кто приходит к нам, с точки зрения взаимодействия в инвестиционной среде. Если говорить о развитии торгово-экономического сотрудничества, на Петербургском международном экономическом форуме самой крупной делегацией была делегация из США. Это очень хороший показатель интереса реального бизнеса к взаимодействию с Россией. Надеюсь, эти отношения будут развиваться, и если мы в политическом плане найдем точки соприкосновения, поверьте, за экономикой дело не станет. У Псковской области есть интерес. Мы готовы работать и с теми, и с другими, чтобы развивались и отношения, и инвестпроекты.

- Если говорить про ретроспективу летних мероприятий, то вспоминается еще одно – роуд-шоу для членов Торгово-промышленной палаты Ленинградской области, заинтересованных в открытии производства на территории Псковской области. АИР выступило организатором этого мероприятия. Как я понимаю, на встрече говорилось о транспортной доступности и выгодном географическом положении Псковской области. Вам не кажется, что довольно двусмысленно говорить об уникальности нашего региона в этом смысле жителям Ленинградской области? Уж у них-то с транспортной доступностью и локализацией получше нашего будет.

- У жителей - да, но мы же говорим об экономике и бизнесе. Я не зря сказал, что у нас есть целевой сегмент, мы сначала сделали выбор по отраслям, где представлены предприятия, в которых мы заинтересованы, и выбрали с десяток регионов, по которым планировали провести целевой обор. Первой была Ленинградская область. Мы имеем практический опыт локализации предприятий Ленобласти в Псковской области, причем, он основан не только на распространении информации, но и идет по принципу сарафанного радио, когда пришедшие сюда рассказывают своим коллегам о том, что здесь есть и место, и люди, которые могут реализовать те или иные проекты в сфере производства.

Не зря с регионами затеяли тему агломераций. Санкт-Петербург и Ленобласть, насыщаясь промышленными предприятиями, понимают, что людей и инфраструктуры не хватает. Псковская область находится в центре такой «гантели» - Москва - Санкт-Петербург, поэтому разрастание агломерации может привести либо к смещению части производств, которые пока не могут быть размещены, либо в сферу гостеприимства, которая, так или иначе, будет здесь создана за счет экологической обстановки Псковской области, чтобы привлекать, отдыхать, получать удовольствие на нашей территории. А туризм как сфера-драйвер тянет за собой много производственных сфер: продукты питания, сувениры, одежда, гостиницы, рестораны. Это целый кластер хороших дел, и Псковская область в этом смысле уникальна, я не сомневаюсь.

Беседовал Алексей Овчинников