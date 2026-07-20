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«Деловая Россия» поздравила псковский «АВАР» с годовщиной основания предприятия

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Одно из ведущих предприятий региона - завод ПАО «АВАР» празднует 59-ый день рождения сегодня, 20 июля. Псковское региональное отделение «Деловой России» поздравляет коллектив завода «АВАР» с годовщиной основания предприятия, сообщили в пресс-службе отделения.

Как рассказали в региональном отделении «Деловой России», завод «АВАР» — один из значимых промышленных активов Псковской области, предприятие, которое не просто сохраняет традиции отечественного машиностроения, но и уверенно движется вперёд: модернизирует производство, внедряет современные технологии и обеспечивает рынок качественной, востребованной продукцией.

Особую ценность представляет вклад завода в развитие кадрового потенциала: профориентационные экскурсии, сотрудничество с вузами и колледжами, создание условий для профессионального роста сотрудников — всё это формирует прочную основу для устойчивого развития отрасли.

Особенно представители «Деловой России» отметили последние достижения: модернизацию шестого цеха, внедрение автоматизированных линий сборки и контроля качества, а также важные социальные инициативы — от ремонта помещений для сотрудников до профориентационных экскурсий для студентов и школьников. Такие шаги показывают, что предприятие думает не только о показателях, но и о людях.

«Сердечно поздравляем коллектив и руководство завода "АВАР" с днём рождения предприятия! Эта дата — повод с гордостью оглянуться на пройденный путь и с уверенностью смотреть в будущее. Желаем заводу "АВАР" дальнейшего процветания, стабильной загрузки, новых крупных контрактов и успешной реализации инвестиционных проектов. Пусть каждый рабочий день приносит ощутимые результаты, а коллектив остаётся таким же сплочённым и нацеленным на высокие достижения. Крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии всем сотрудникам и руководителям предприятия!» — резюмировали в региональном отделении «Деловой России».
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