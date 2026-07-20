«Деловая Россия» поздравила псковский «АВАР» с годовщиной основания предприятия

Одно из ведущих предприятий региона - завод ПАО «АВАР» празднует 59-ый день рождения сегодня, 20 июля. Псковское региональное отделение «Деловой России» поздравляет коллектив завода «АВАР» с годовщиной основания предприятия, сообщили в пресс-службе отделения.

Как рассказали в региональном отделении «Деловой России», завод «АВАР» — один из значимых промышленных активов Псковской области, предприятие, которое не просто сохраняет традиции отечественного машиностроения, но и уверенно движется вперёд: модернизирует производство, внедряет современные технологии и обеспечивает рынок качественной, востребованной продукцией.

Особую ценность представляет вклад завода в развитие кадрового потенциала: профориентационные экскурсии, сотрудничество с вузами и колледжами, создание условий для профессионального роста сотрудников — всё это формирует прочную основу для устойчивого развития отрасли.

Особенно представители «Деловой России» отметили последние достижения: модернизацию шестого цеха, внедрение автоматизированных линий сборки и контроля качества, а также важные социальные инициативы — от ремонта помещений для сотрудников до профориентационных экскурсий для студентов и школьников. Такие шаги показывают, что предприятие думает не только о показателях, но и о людях.