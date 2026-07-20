Удержание рекламных бюджетов внутри региона обсудили в Пскове

Заседание комитета по маркетингу, рекламе и PR состоялось в псковском отделении «Деловой России». Как сообщили в группе отделения в социальной сети «ВКонтакте», это был глубокий диалог о том, как региональному рынку коммуникаций пережить структурную трансформацию.

Фотографии: Псковское отделение «Деловой России» / «ВКонтакте»

С одной стороны, местный бизнес активно растет и требует качественного продвижения. С другой, — псковские агентства сегодня зажаты в тиски регуляторных ограничений, логистических кризисов в полиграфии и «утечки бюджетов» к крупным игрокам из Москвы и Санкт-Петербурга.

Чтобы выработать жизнеспособные решения, за одним столом собрались не только представители отделения, но и лидеры профильного рынка Пскова: руководитель маркетингового агентства VIARSE Вячеслав Чернышев, а также руководитель маркетингового агентства CoffeeStudio Игорь Черных.

По итогам детального разбора болей индустрии был сформирован пакет конкретных экономически обоснованных предложений.

Участники заседания подробно обсудили самые острые вызовы сектора: оптимизацию и ускорение муниципальных процедур согласования вывесок, эффективное исполнение федерального законодательства по защите рынка наружной рекламы, а также налоговые льготы для локальных типографий, пострадавших от удорожания импортных материалов. Особый акцент был сделан на необходимости удержания рекламных бюджетов внутри региона. Для этого эксперты предложили механизмы субсидирования псковских брендов при работе с местными агентствами и новые форматы государственно-частного партнерства в сфере социальной рекламы.

Все озвученные инициативы будут детально проработаны и оформлены в единый пакет предложений. В ближайшее время они будут официально направлены в органы исполнительной власти Псковской области.