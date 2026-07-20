 
Экономика

Удержание рекламных бюджетов внутри региона обсудили в Пскове

0

Заседание комитета по маркетингу, рекламе и PR состоялось в псковском отделении «Деловой России». Как сообщили в группе отделения в социальной сети «ВКонтакте», это был глубокий диалог о том, как региональному рынку коммуникаций пережить структурную трансформацию. 

Фотографии: Псковское отделение «Деловой России» / «ВКонтакте»

С одной стороны, местный бизнес активно растет и требует качественного продвижения. С другой, — псковские агентства сегодня зажаты в тиски регуляторных ограничений, логистических кризисов в полиграфии и «утечки бюджетов» к крупным игрокам из Москвы и Санкт-Петербурга.

Чтобы выработать жизнеспособные решения, за одним столом собрались не только представители отделения, но и лидеры профильного рынка Пскова: руководитель маркетингового агентства VIARSE Вячеслав Чернышев, а также руководитель маркетингового агентства CoffeeStudio Игорь Черных.

По итогам детального разбора болей индустрии был сформирован пакет конкретных экономически обоснованных предложений.

Участники заседания подробно обсудили самые острые вызовы сектора: оптимизацию и ускорение муниципальных процедур согласования вывесок, эффективное исполнение федерального законодательства по защите рынка наружной рекламы, а также налоговые льготы для локальных типографий, пострадавших от удорожания импортных материалов. Особый акцент был сделан на необходимости удержания рекламных бюджетов внутри региона. Для этого эксперты предложили механизмы субсидирования псковских брендов при работе с местными агентствами и новые форматы государственно-частного партнерства в сфере социальной рекламы.

Все озвученные инициативы будут детально проработаны и оформлены в единый пакет предложений. В ближайшее время они будут официально направлены в органы исполнительной власти Псковской области.

«Мы убеждены, что псковские маркетологи, пиарщики и дизайнеры обладают колоссальной экспертизой и способны решать задачи любого уровня. Задача комитета — создать условия, при которых региональные бюджеты будут работать на развитие Псковской области, а не уходить в столицы. Работа продолжается, будем ждать конструктивного ответа от коллег из профильных ведомств!» — комментируют в псковском отделении «Деловой России».
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026