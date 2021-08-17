Эксперт рассказал о камне преткновения в доверии псковских бизнесменов государству

Недостаточная информированность является камнем преткновения в доверии псковских бизнесменов государству. Об этом сообщил президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
В качестве примера негативного опыта взаимодействия бизнесменов с государством, президент региональной Торгово-промышленной палаты привел ситуацию с поддержкой кредитования бизнеса. Так, бизнесмены решили воспользоваться возможностью получить кредит под 2% годовых при условии, что их рабочий коллектив сохранится до апреля 2021 года. При этом, как оказалось, не было четкого критерия оценки, как высчитывать количество ушедших сотрудников. Из-за этого многие предприниматели оказались в ситуации, когда они были вынуждены оплачивать взятый кредит по коммерческой ставке - 15% годовых.
«Все это является камнем преткновения в доверии государству. Общественные институты предпринимателей должны вести грамотную разъяснительную работу и четко сопровождать бизнес в получении средств, если в этом есть желание с его стороны», - добавил Владимир Зубов.