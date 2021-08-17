Экономика

Как Борис Листов возглавил Россельхозбанк: биография и карьерный путь

Листов Борис Павлович — российский финансист, управляет опорным банком агропромышленного комплекса с 2018 года. Вместе со своей командой уделяет особое внимание всесторонней поддержке аграриев и внедрению в систему работы банка цифровых технологий и инновационных решений.

Россельхозбанк — два десятилетия на рынке

За 20 лет своего существования главный аграрный банк страны прошел ряд важных этапов, помогал в становлении российского агропромышленного комплекса и способствовал его динамичному развитию. Сегодня РСХБ входит в пятерку крупнейших кредитных организаций страны и является главным финансовым фундаментом российского АПК. Банку доверяют миллионы клиентов.

Россельхозбанк уделяет особое внимание развитию сельских территорий, увеличивая свое физическое присутствие в регионах, расширяя сеть офисов и повышая доступность финансовых услуг. РСХБ часто называют «банком регионов». Борис Листов отмечает, что он и его команда работают над цифровизацией агропромышленного сектора российской экономики.

Как цифровизация изменила банковский сектор

2020 год стал для РСХБ годом цифровой трансформации. Активная фаза перехода в цифру позволит России стать лидером в области инновационных агротехнологий, считает Листов.

В минувшем году по инициативе главы Россельхозбанка состоялся запуск уникальной в мире экосистемы для аграриев «Свое. Фермерство». Это первая цифровая платформа с широким перечнем услуг. Любой желающий может с помощью нескольких кликов приобрести корма, семена, удобрения, сельхозтехнику, а также в дистанционном режиме получить ветеринарную помощь, банковские и бухгалтерские услуги.

Осенью 2020 года банк запустил платформу «Свое. Родное», которая помогает фермерам расширить каналы сбыта своей продукции. В этой же системе есть возможность продвигать услуги агротуризма.

В этом году заработал еще один сервис с названием «Свое Село». Он позволяет клиентам получать в режиме онлайн практически весь комплекс услуг для приобретения жилья в сельской местности. Функционал системы позволяет выбрать участок или дом, подобрать оптимальные финансовые условия и даже определиться с обустройством приусадебной территории.

Развитие агропромышленного комплекса невозможно без новых специалистов. Именно поэтому Борисом Листовым была инициирована программа поддержки профильных учебных заведений. РСХБ создает условия для реализации потенциала студентов и выпускников более чем 50-ти сельскохозяйственных вузов.

Кроме того, Россельхозбанком был запущен масштабный образовательный проект «Школа фермера», который учит ведению рентабельного бизнеса, а также помогает повысить квалификацию сельхозпредпринимателей.

Одной из главных целей новой стратегии работы аграрного банка является выход за границы оказания традиционных услуг и разработка новых уникальных механизмов всесторонней поддержки сельского хозяйства и сельских территорий. «Уверен, мы сможем добиться еще более значительных успехов в развитии АПК и всей национальной экономики», — считает глава РСХБ.

Биографические сведения

Финансист родился в небольшом городе Ленинградской области — Всеволожске. Дипломированным специалистом стал в 1995 году, окончив Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Второе высшее образование получил в 2011 году, имеет диплом Московской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина. Также у Листова есть ученая степень.

Старт карьеры в банковском секторе пришелся на вторую половину девяностых. Сразу после выпуска из университета молодого специалиста пригласили в команду «Балтонэксим банка», где он руководил службой внутреннего контроля. Здесь Листов проработал до 1999 года. Затем занял аналогичную должность в «Транскредитбанке». В начале двухтысячных был управляющим директором в компании «Финартис».

В марте 2007 года вошел в состав верхней палаты Федерального Собрания РФ. Будучи сенатором, он представлял парламентский корпус ЕАО (Еврейской автономной области), курировал вопросы, связанные с законодательным обеспечением по ряду направлений, а также входил в состав комиссий по делам молодежи, развитию спорта и олимпийского движения.

Совфед покинул осенью 2009-го, когда получил предложение занять пост Первого заместителя Председателя Правления РСХБ. Через девять лет Борис Павлович Листов занял высшую должность в правлении банка.