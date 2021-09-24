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Экономика

Налоговая служба закрывает представительство в Печорах

27.09.2021 14:49|ПсковКомментариев: 0

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области в связи с проведением организационно-штатных мероприятий сообщает о закрытии с 1 октября территориально-обособленного рабочего места (далее – ТОРМ) в городе Печоры. Об этом сообщается на сайте управления.

Налоговое администрирование налогоплательщиков и оказание государственных услуг по-прежнему будет осуществляться в полном объеме налоговым органом: Межрайонной ИФНС России №5 по Псковской области, расположенной по адресу: город Остров, улица 111-й Стрелковой Дивизии, 10-а.

График работы инспекции и приема налогоплательщиков в операционном зале можно узнать на официальной странице, перейдя по ссылке.

Заранее запланировать визит в инспекцию и сократить время ожидания в очереди можно, воспользовавшись интерактивным сервисом «Онлайн-запись на прием в налоговый орган», который размещен на сайте ФНС России в разделе «Сервисы».

ФНС России активно развивает бесконтактный способ общения налогоплательщиков с налоговыми инспекциями с помощью сервисов, которых в настоящее время функционирует около 70. Интернет-сервисы позволяют получать государственные услуги, не выходя из дома, в режиме 24/7.

Так, например, физические лица с помощью Личного кабинета могут получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах собственности, получать и распечатывать налоговые уведомления, платить налоги, заполнять и направлять налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели для получения услуг налоговой службы дистанционно могут воспользоваться «Личным кабинетом налогоплательщика» для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, получить услуги ФНС России налогоплательщики могут в ближайших отделениях МФЦ, расположенных в каждом районе Псковской области. Полный перечень государственных услуг налоговых органов, оказываемых в отделениях МФЦ, размещен на официальном сайте «Мои документы» МФЦ, в разделе «Услуги».

Также консультацию можно получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, а также по всем телефонам инспекций, размещенным на сайте ФНС России, в разделе «Контакты».

Теги: #печоры #налоговая инспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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