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Экономика

Налогоплательщики в Псковской области пополнили бюджет на 14 млрд рублей

13.10.2021 11:26|ПсковКомментариев: 0

На 14 миллиардов рублей пополнили региональный бюджет налогоплательщики Псковской области с начала 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

С января по сентябрь 2021 года в консолидированный бюджет РФ псковское УФНС мобилизовало 18 миллиардов рублей налогов и сборов, что больше чем за аналогичный период прошлого года на 2,9 миллиарда рублей.

За этот же период времени налогоплательщики пополнили консолидированный бюджет Псковской области на 14 миллиардов рублей, из которых 3 миллиарда – это доходы местных бюджетов.

Так, формирование доходов бюджета области за 9 месяцев 2021 года на 53,5% обеспечили налоги на доходы граждан (7,6 млрд рублей), на 22,2% налоги на прибыль организаций (3,2 млрд рублей), на 12,1% за счет налогов со специальными налоговыми режимами (1,7 млрд рублей) и на 11.6% (1,6 млрд рублей) – имущественных налогов.

«По итогам января - сентября 2021 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений страховых взносов, а также налогов и сборов в бюджеты всех уровней», - отметили в управлении.

Теги: #налоги #деньги #УФНС по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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