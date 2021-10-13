Экономика

Экопосуду будут производить в Псковской области

Экопосуду будут производить в Псковской области. Такое решение приняли участники заседания наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» под председательством губернатора Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участники совещания рассмотрели возможности реализации инвестиционного проекта по созданию одноразовой посуды из шпона лиственных пород дерева и производству биотоплива.

С презентацией выступил исполнительный директор компании «Гармония» Владимир Товпенец. Он обратил внимание на актуальность проекта — в мире наметилась устойчивая тенденция к отказу от использования одноразовой пластиковой посуды. Производство планируется организовать в три этапа. Первая очередь — создание столовых приборов и посуды из шпона. После этого планируется организовать производство шпона и начать выпуск экопосуды. Третьим этапом станет вывод на полную мощность производства с расширением ассортимента продукции, запуск пеллетного завода.

На первоначальном этапе планируется создать 100 рабочих мест, после расширения производства предполагается трудоустройство порядка 250 специалистов. Общий объем инвестиций — порядка 837 миллионов рублей. Производство в основном будет ориентировано на экспорт.

Организация провела переговоры с предполагаемыми поставщиками сырья. Сначала — с производителями шпона. Впоследствии, когда прибудет необходимое оборудование, сотрудничество наладят с поставщиками круглого леса.

Михаил Ведерников по итогам презентации уточнил, какие источники финансирования будут использоваться для реализации инвестпроекта. Владимир Товпенец ответил, что на первом этапе будут собственные средства организации для строительства производственного здания, приобретение оборудования предполагается в лизинг.

По итогам заседания члены наблюдательного совета единогласно одобрили инвестпроект и рекомендовали его к рассмотрению на экспертном совете ОЭЗ «Моглино». После этого руководство особой экономической зоны и компании «Гармония» заключило соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности на площадке «Моглино».