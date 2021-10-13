Сбер предложил предпринимателям платформу для управления интернет-магазином

Сбер представил в своем маркетплейсе новый продукт для бизнеса. Платформа «InSales: Онлайн-продажи» позволяет предпринимателям создать готовый сайт для продаж товаров или услуг, с возможностью выгрузки на маркетплейсы и социальные сети, не прибегая к помощи программистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Все, что требуется от владельца бизнеса, — загрузить свой каталог товаров в личный кабинет из любой учетной системы или добавить все необходимые данные вручную. Затем нужно выбрать готовый дизайн шаблона из множества вариантов, настроить необходимые интеграции (например, с логистическими компаниями, сервисами оплаты, системами учета и 1С, CRM системами и телефонией), на платформе уже есть 300+ готовых модулей и интеграций.
Кроме того, чтобы оказать предпринимателям дополнительную поддержку, Сбер добавил в InSales уникальный продукт – рассрочку с беспроцентным периодом в 30 дней. Деньги на развитие бизнеса можно получить онлайн, в формате 24/7. Предложение доступно для текущих и новых клиентов InSales и особенно актуально сейчас, на старте сезона распродаж, когда предприниматели нуждаются в дополнительном финансировании.
Ранее в банке сообщали, что на платформе по управлению онлайн-торговлей InSales существует возможность добавлять авторизацию по Сбер ID. Подключить безопасный сервис предприниматели могут в личном кабинете. Специальный виджет будет добавляться за два клика, владельцам интернет-магазинов не потребуется подписывать дополнительные юридические документы и соглашения.