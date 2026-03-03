Инвестиционный стратег ВТБ прокомментировал цены на нефть и золото

Из-за геополитических событий на Ближнем Востоке цена нефти Brent открылась в понедельник в районе отметки $80 с ростом примерно на 8%. Инвестиционный стратег ВТБ Мои инвестиции Алексей Михеев прокомментировал дальнейшие варианты развития событий.
По его словам, 20% производимой в мире нефти проходит через Ормузский пролив, трафик через него значительно упал. «Однако, если, к примеру, трафик через Ормузский пролив снизится в два раза, это создаст краткосрочный дефицит поставок в размере 10 млн барр./сутки. Следует иметь в виду, что мировой рынок нефти находится в значительном профиците, добыча превышает спрос на 2 млн барр., значительные запасы нефти накоплены на море. Кроме того, страны ОПЕК+ в выходные приняли решение нарастить добычу нефти на 206 тыс. барр./сутки начиная с апреля. Поэтому в краткосрочном периоде нефтяной шок маловероятен», - считает эксперт.
Также он рассказал, что на фоне усиления геополитической напряжённости котировки на золото и драгоценные металлы растут. Цены на золото показывают рост на 2,8%, превысив отметку 5400.