Инвестиционный стратег ВТБ прокомментировал цены на нефть и золото

Из-за геополитических событий на Ближнем Востоке цена нефти Brent открылась в понедельник в районе отметки $80 с ростом примерно на 8%. Инвестиционный стратег ВТБ Мои инвестиции Алексей Михеев прокомментировал дальнейшие варианты развития событий.

«Пока стороны воздерживаются от атаки на нефтяную инфраструктуру в регионе. Таким образом, если конфликт будет вдруг завершен при текущих условиях, мировой баланс на рынке нефти не будет существенно затронут. В этом случае вся 20-долларовая премия в цене нефти быстро исчезнет, как это было летом 2025 года, когда цена Brent упала с 80 до 65 долл. за два дня», - отметил Алексей Михеев.

По его словам, 20% производимой в мире нефти проходит через Ормузский пролив, трафик через него значительно упал. «Однако, если, к примеру, трафик через Ормузский пролив снизится в два раза, это создаст краткосрочный дефицит поставок в размере 10 млн барр./сутки. Следует иметь в виду, что мировой рынок нефти находится в значительном профиците, добыча превышает спрос на 2 млн барр., значительные запасы нефти накоплены на море. Кроме того, страны ОПЕК+ в выходные приняли решение нарастить добычу нефти на 206 тыс. барр./сутки начиная с апреля. Поэтому в краткосрочном периоде нефтяной шок маловероятен», - считает эксперт.

«Полагаем, что если нефтяная инфраструктура стран региона не будет повреждена, то в итоге цена нефти вернется к $60, когда геополитическая напряженность спадет. До этого момента вероятна большая волатильность в цене нефти и нельзя исключать дальнейшего ее роста», - заключил Алексей Михеев.

Также он рассказал, что на фоне усиления геополитической напряжённости котировки на золото и драгоценные металлы растут. Цены на золото показывают рост на 2,8%, превысив отметку 5400.