В налоговой псковичам напомнили о новом порядке применения пониженного тарифа страховых взносов

УФНС России по Псковской области напоминает, что с 1 января 2026 года пониженный тариф по страховым взносам в размере 15% с выплат, превышающих 1,5 МРОТ, применяется субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), функционирующими в определенных сферах.

Перечень субъектов установлен распоряжением правительства РФ от 27 декабря 2025 года N 4125-р. Например, данный тариф применяется в таких направлениях экономики, как:

растениеводство, животноводство, охота, рыболовство и рыбоводство;

производство пищевых продуктов, напитков, одежды, радиоэлектроники, лекарств;

обработка древесины, металлургия, производство электрооборудования, транспортных средств, пластмассовых изделий, компьютеров;

информационные технологии, телекоммуникации;

образование, спорт, культура, научная деятельность.

Для его применения ЮЛ или ИП необходимо одновременно соответствовать следующим условиям:

соответствующий вид экономической деятельности должен быть указан в качестве основного в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

доля доходов от основного вида деятельности должна составлять не менее 70%.

При этом плательщики - субъекты МСП, соответствующие условиям, с I квартала 2026 года используют при формировании расчета по страховым взносам новый код тарифа «32» (ранее «20»). При несоответствии условиям плательщик лишается права на применение единого пониженного тарифа с начала расчетного периода, в котором таковое допущено.