Экономика

Псковичам рассказали, как выращивают алмазы в «Моглино»

Компания «Синтез Технолоджи» рассказала о выращивании алмазов на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе.

Фото: ООО «Синтез Технолоджи»

Для выращивания алмазов необходима металлическая пластина с вкрапленными в нее кусочками графита. Затем ее нужно нагреть, сдавить и дождаться, когда камни начнут расти, пишет ТАСС. В домашних условиях это сделать невозможно, поскольку необходима температура около 1500°C и колоссальное давление (от 50 до 65 тысяч атмосфер).

В алмазном цехе предприятия шесть гидравлических прессов. Они сжимают специальный контейнер, внутри которого находится металлический сплав, графит и так называемые затравки — небольшие кристаллы алмаза.

Алмазы под Псковом растут 24 часа семь дней в неделю. Отмечается, что оборудование не должно остывать: как только из пресса отгружают выращенные камни, в него тут же помещают новую партию материалов.

Чтобы создать партию алмазов, псковским инженерам требуется минимум одна неделя. За это время каждый пресс в среднем выращивает по 25 карат.

Выращиванием искусственных алмазов в России занимаются всего два предприятия: одно находится под Санкт-Петербургом, а второе — под Псковом.