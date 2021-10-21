Экономика

Колбаса и сосиски могут подорожать на 7-20%

Более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию на 7-20% с конца октября - начала ноября, сообщили в торговых сетях.

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По данным одной из торговых сетей, больше всего могут подорожать готовые изделия, например, биточки — на 10%, шницель куриный — до 18%, тефтели и котлеты из курицы — до 10%, фарш — до 12%. В компании добавили, что цены на салями и сосиски могут увеличиться на 10%.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), большинство поставщиков категории «мясо» направили уведомления о повышении отпускных цен на свою продукцию в среднем на 8-10%. Отмечается, что одна сетей получила от ряда изготовителей запросы на повышение стоимости свинины и говядины от 4% до 25% в зависимости от позиции, пишет газета «Известия».

Производители объясняют рост цен подорожанием сырья, упаковки, моющих средств и другого. В Минсельхозе пообещали животноводческим предприятиям дополнительные 10 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов для стабилизации ситуации.