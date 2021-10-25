Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
морально сильные
Концерт рок-группы «Ария»
доставка еды в пскове
Благоустройство для всех
Телефон прямого эфира 56-73-72
работа затылком
декодируем QR-реальность
выбор в пользу жизни
 
 
 
ещё Экономика 25.10.2021 06:562 Производители круп в России предупредили о росте цен на гречку и овсянку 09.11.2021 22:220 Работы по сокращению численности диких кабанов проводят в Псковской области 09.11.2021 22:010 В Псковской области продлен срок подачи заявок на участие в форуме «Содействие» 09.11.2021 21:550 Буферные зоны вокруг свиноводческих производств создадут в Псковской области 09.11.2021 17:160 «Эхономика»: Псковские налоговики о нарушениях, уплате имущественных налогов и теневых зарплатах. ВИДЕО 09.11.2021 15:500 У псковичей осталось три недели на оплату имущественных налогов
 
 
 
Самое популярное 03.11.2021 12:030 Почти 285 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 08.11.2021 19:004 Цены на товары сельхозпроизводителей в Псковской области выросли почти на 35% 02.11.2021 15:079 Памятник Петру I отливают в Пскове 06.11.2021 00:1911 Опубликованы фотографии с места ДТП с тремя погибшими в Псковском районе 02.11.2021 07:1511 Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В Псковской области продлен срок подачи заявок на участие в форуме «Содействие»

09.11.2021 22:01|ПсковКомментариев: 0

Срок подачи заявок на участие в 9-м форуме СОНКО Псковской области «Содействие» продлили в Псковской области до 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В настоящее время около 100 СОНКО региона уже планируют выступить на мероприятии. Форум будет посвящен созданию в регионе профессиональных сообществ с высоким потенциалом для формирования гражданского общества.

Программа предусматривает тематические и образовательные секции. Первая будет включать рассмотрение актуальных направлений деятельности НКО. Это комплексное развитие территорий, эко-образование населения, социальные услуги, патриотическое воспитание молодежи, здоровый образ жизни, физическая и духовная культуры.

В ходе работы образовательного блока участники смогут обсудить с ведущими экспертами такие вопросы, как СОНКО и формирование городской среды, а также ознакомиться с инструментарием деятельности общественных организаций. Также обсудят вопросы финансовой грамотности, менеджмента, маркетинга, работы с кадрами, социальной журналистики и так далее.

Одним из нововведений форума станет возможность подготовки презентационной площадки НКО за счет организаторов. Срок подачи заявок на их организацию продлили до 15 ноября.

«Для этого необходимо после регистрации на форуме подготовить макет пресс-вола, содержащий наименование организации, реализуемые проекты, контактную информацию, логотип. Затем макет и его описание следует загрузить на гугл-диск по ссылке», - пояснили в пресс-службе. 

Получить справочную информацию можно на официальных страницах социальных сетей форума ВКонтакте и Instagram.

Теги: #бизнес #Псковская область #форум
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Повлияет ли на ситуацию предписание Росздравнадзора сообщать об антипрививочниках в прокуратуру?
В опросе приняло участие 197 человек
09.11.2021, 22:220 Работы по сокращению численности диких кабанов проводят в Псковской области 09.11.2021, 22:120 Прокуратура добилась благоустройства детских площадок в Себежском районе 09.11.2021, 22:010 В Псковской области продлен срок подачи заявок на участие в форуме «Содействие» 09.11.2021, 21:550 Буферные зоны вокруг свиноводческих производств создадут в Псковской области
09.11.2021, 21:360 В Пскове продолжается ремонт улицы Александра Невского 09.11.2021, 21:200 Названы номинации псковского фестиваля «Кукарача» 09.11.2021, 21:002 За срыв сроков по капремонту крыши накажут псковского подрядчика 09.11.2021, 20:400 Выбрать проект по благоустройству парка у реки Милевка предлагают псковичам
09.11.2021, 20:201 Псковских школьников приглашают принять участие в онлайн-конференции по праву 09.11.2021, 20:000 В связи с болезнью водителей отменили рейсы автобуса Дедовичи — Севера 09.11.2021, 19:4012 В России обсуждается вопрос введения QR-кодов в самолетах и поездах 09.11.2021, 19:200 Более 13,5 тысяч псковичей проверили свой уровень этнографической грамотности
09.11.2021, 19:000 Как получать пенсию при переезде, рассказали в псковском ПФР 09.11.2021, 18:401 Псковичам с наркозависимостью запретили управлять лодками 09.11.2021, 18:200 За путевку на чемпионат мира по рукопашному бою поборются псковские полицейские 09.11.2021, 18:178 В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых людей
09.11.2021, 18:150 Названы улицы для установки бело-лунных секций на светофорах в Пскове 09.11.2021, 17:547 Псковичам предложили удобный способ оформления дохода от сдачи квартир в аренду 09.11.2021, 17:520 Выставка-инсталляция «Корень» открылась в Пскове 09.11.2021, 17:452 Финалистки «Мисс и Миссис Псков» на время стали работницами фабрики
09.11.2021, 17:390 В Пскове ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала велосипедистка 09.11.2021, 17:303 Минпросвещения разработало проект новых правил русского языка 09.11.2021, 17:251 Старшеклассникам Пскова предлагают обсудить реалии конституционного права 09.11.2021, 17:250 Археологи обнаружили стену средневековой крепости на берегу Чудского озера
09.11.2021, 17:160 «Эхономика»: Псковские налоговики о нарушениях, уплате имущественных налогов и теневых зарплатах. ВИДЕО 09.11.2021, 17:000 Условный срок получил мужчина за кражу автокрана в Псковском районе 09.11.2021, 16:523 Вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания передали Виктору Антонову 09.11.2021, 16:502 Госдума одобрила право губернаторов избираться более двух сроков подряд
09.11.2021, 16:391 Следственные подразделения Пскова на 90% состоят из женщин 09.11.2021, 16:260 Россияне смогут получить сертификат о вакцинации в МФЦ 09.11.2021, 16:231 Псковский драмтеатр опубликовал актуальную афишу спектаклей 09.11.2021, 16:081 Жительница Палкинского района прописала иностранца в полуразрушенном доме
09.11.2021, 15:500 У псковичей осталось три недели на оплату имущественных налогов 09.11.2021, 15:410 Депутат Псковской гордумы Денис Иванов рассказал о главной задаче в своем округе 09.11.2021, 15:356 Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра 09.11.2021, 15:252 Полиция нашла телефонных мошенников, совершивших более 10 преступлений в Псковской области
09.11.2021, 15:213 В честь «черной пятницы» псковский Центр доктора Бубновского дарит скидку 11 ноября 09.11.2021, 15:160 Псковские приставы заставили виновника ДТП выплатить более 700 тысяч рублей 09.11.2021, 15:120 До минус 6 градусов ожидается ночью в Псковской области 09.11.2021, 15:099 В Пскове приступили к замене сетей теплоснабжения на улице Коммунальной
09.11.2021, 14:590 Начинается видеотрансляция пресс-конференции, посвященной Дню полиции 09.11.2021, 14:5521 Интерактив: Закодированное неравенство 09.11.2021, 14:510 Авиарейсы из Пскова в Анапу и Сочи будут субсидироваться в 2022 году 09.11.2021, 14:321 Псковские росгвардейцы сдают зачеты по стрельбе
09.11.2021, 14:170 Великолучанина задержали за кражу лосьона из магазина 09.11.2021, 14:077 Жителям и гостям Пскова предлагают купить копченую рыбу на выставке 09.11.2021, 13:575 Интерактив: С миру по нитке, а Пскову – современный приют 09.11.2021, 13:472 В Острове врач получил взыскание за некачественное оказание медпомощи больному COVID-19
09.11.2021, 13:362 Ремонт улицы Труда в Пскове завершится к сентябрю 2023 года 09.11.2021, 13:110 ВТБ снизил размер первого взноса для ипотеки на загородные дома до 10% 09.11.2021, 13:084 Новые лифты с антивандальным покрытием появились в многоэтажках Пскова 09.11.2021, 13:024 В магазине Mango в Пскове можно получить скидку 25% на все товары
09.11.2021, 12:471 Врачи и фельдшеры Псковской области получат почти 30 квартир в этом году 09.11.2021, 12:350 Фальшивые деньги обнаружили в Пскове и Великих Луках 09.11.2021, 12:210 В бежаницкой деревне три недели живут без полноценного водоснабжения 09.11.2021, 12:042 Главную новогоднюю ель установят в Пскове не позднее 21 декабря
09.11.2021, 12:000 Пьяного водителя мопеда задержали псковские сотрудники ГИБДД 09.11.2021, 11:511 Энергетики ликвидируют последствия ночного снегопада в Псковской области 09.11.2021, 11:460 Жители Псковской области перевели мошенникам около миллиона рублей 09.11.2021, 11:390 Коронавирус унес жизни еще четырех человек в Псковской области
09.11.2021, 11:390 Фестиваль современного искусства пройдет в псковской филармонии 09.11.2021, 11:330 Прощание с хирургом Александром Васильевым состоится в Пскове 10 ноября 09.11.2021, 11:311 За посты в соцсетях сотрудников увольняют менее 10% работодателей — опрос 09.11.2021, 11:220 Росгвардейцы изъяли незаконно хранившееся у псковичей оружие
09.11.2021, 11:190 С 13 ноября дачные автобусы из Пскова будут ездить по зимнему расписанию 09.11.2021, 11:165 Почти 130 псковичей оштрафовали за нарушение масочного режима в нерабочие дни 09.11.2021, 11:010 «Эхономика»: Псковские налоговики о нарушениях, уплате имущественных налогов и теневых зарплатах 09.11.2021, 10:533 Инфекционист заявил, что дети стали чаще и тяжелее болеть коронавирусом
09.11.2021, 10:441 На вымышленного депутата Наливкина в России завели уголовное дело 09.11.2021, 10:4116 В Псковской области фиксируют многочисленные попытки предъявления чужих QR-кодов 09.11.2021, 10:381 Великолучанина будут судить за ложный донос на полицейского 09.11.2021, 10:260 Объявлен новый конкурс на реконструкцию автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье
09.11.2021, 10:193 Псковские власти затруднились ответить, будут ли работать рестораны в новогоднюю ночь 09.11.2021, 10:120 Сотрудник СОБРа погиб при задержании мошенников в Петербурге 09.11.2021, 10:070 Неизвестный поджег дом в Опочецком районе 09.11.2021, 10:061 В России растет спрос на вакцинные туры за рубеж
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru