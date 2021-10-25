Экономика

В Псковской области продлен срок подачи заявок на участие в форуме «Содействие»

Срок подачи заявок на участие в 9-м форуме СОНКО Псковской области «Содействие» продлили в Псковской области до 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В настоящее время около 100 СОНКО региона уже планируют выступить на мероприятии. Форум будет посвящен созданию в регионе профессиональных сообществ с высоким потенциалом для формирования гражданского общества.

Программа предусматривает тематические и образовательные секции. Первая будет включать рассмотрение актуальных направлений деятельности НКО. Это комплексное развитие территорий, эко-образование населения, социальные услуги, патриотическое воспитание молодежи, здоровый образ жизни, физическая и духовная культуры.

В ходе работы образовательного блока участники смогут обсудить с ведущими экспертами такие вопросы, как СОНКО и формирование городской среды, а также ознакомиться с инструментарием деятельности общественных организаций. Также обсудят вопросы финансовой грамотности, менеджмента, маркетинга, работы с кадрами, социальной журналистики и так далее.

Одним из нововведений форума станет возможность подготовки презентационной площадки НКО за счет организаторов. Срок подачи заявок на их организацию продлили до 15 ноября.

«Для этого необходимо после регистрации на форуме подготовить макет пресс-вола, содержащий наименование организации, реализуемые проекты, контактную информацию, логотип. Затем макет и его описание следует загрузить на гугл-диск по ссылке», - пояснили в пресс-службе.

Получить справочную информацию можно на официальных страницах социальных сетей форума ВКонтакте и Instagram.