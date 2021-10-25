Экономика

Бизнес увидел риск роста цен на электричество в России

Бизнес предупредил о банкротстве и ликвидации сотен территориальных сетевых организаций (ТСО) и росте цен на электроэнергию для потребителей в случае преждевременного внедрения эталонных тарифов в электроэнергетике. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Территориальные сетевые организации».

ФАС ранее предложила внести в правительство законопроект о внедрении таких тарифов уже в 2022 году. Эталонный принцип предполагает вычисление средних тарифов на услуги исходя из показателей издержек аналогичных организаций.

Однако даже в одном и том же регионе различным ТСО местные власти назначают разные выплаты на содержание оборудования, поэтому сегодня справедливый расчет эталонов невозможен, считают в ассоциации.

9 ноября она направила письмо вице-премьеру Александру Новаку с просьбой до введения эталонов разработать и единые принципы начисления выплат для энергетиков.

В аппарате вице-премьера сообщили, что передадут позицию бизнеса в ФОИВы для разработки предложений. В ФАС, между тем, исключили риски роста стоимости электроэнергии для населения и других потребителей при установлении тарифов по передаче электроэнергии методом эталонных расходов. Напротив, там считают, что такой подход исключит субъективизм и дискриминацию, а также определит единые правила регулирования ТСО.