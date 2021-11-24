Экономика

Налоговики предлагают псковичам приложение с функцией гражданского контроля

Жители Псковской области смогут вести семейный бюджет, контролировать расходы и заявлять о нарушениях через мобильное приложение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Бесплатное мобильное приложение «Проверка чеков ФНС России» позволяет не только осуществлять функции гражданского контроля, но и вести собственный электронный семейный бюджет, отслеживая расходы на покупки и сохраняя отсканированные чеки. Также через него удобно прикреплять чеки к декларации при заявлении налогового вычета.

Обновленная программа для iOS и Android позволяет получать кешбэк на свой счет в виде бонусных баллов. Также пользователи могут участвовать в акциях и розыгрышах партнеров, которые отражаются в разделе «Лента».

Кроме того, приложение, разработанное специалистами ФНС, позволяет просто и быстро проверять чеки по QR-коду на достоверность, сообщать о выявленных нарушениях, а также подавать жалобы, если не выдали чек или указали в нем не ту сумму. Для этого нужно авторизоваться по номеру телефона.

Пользователи, которые входят в приложение с помощью «Личного кабинета налогоплательщика» или через портал ЕСИА, могут составить более подробное обращение, получить ответ от налоговой, и при желании быть свидетелем по вопросу нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

Особенно актуальна работа программы сейчас, когда налоговики реализуют два отраслевых проекта «Общественное питание» и «Исключение недобросовестного поведения на рынках», отметили в управлении.

По мнению специалистов регионального УФНС, привлечение гражданского контроля расширит возможности проверок «нечистых на руку» бизнесменов, скрывающих выручку и уклоняющихся от налогов. Также это позволит покупателям в случае конфликта отстоять свои права.