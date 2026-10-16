АО «Транснефть – Верхняя Волга» представило горелочное устройство на выставке в рамках РЭН – 2026

АО «Транснефть – Верхняя Волга» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») приняло участие в выставке оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в рамках международного форума «Российская энергетическаянеделя – 2026», которая проходит с 14 до 16 октября. Мероприятие объединило производителей, разработчиков и поставщиков технологий и оборудования для всех сегментов ТЭК. В рамках экспозиции предприятие презентовало образец горелочного устройства, выпускаемого АО «Транснефть – Верхняя Волга».

Предприятие регулярно участвует в отраслевых выставках и форумах, демонстрируя передовые решения в области импортозамещения для топливно-энергетического комплекса России.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» учрежден распоряжением правительства Российской Федерации № 2026-р от 27 сентября 2016 года. Это центральное отраслевое событие года, демонстрирующее перспективы развития отечественного топливно-энергетического комплекса и потенциал международного сотрудничества. Форум прошел при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы.