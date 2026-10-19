Ирина Баранова: Кредитная карта дает ряд преимуществ, но и подразумевает определенную ответственность

У кредитной карты есть много преимуществ, которые могут облегчить жизнь, но существуют и определенные риски, про которые не стоит забывать, рассказала региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6).

Гостья студии отметила, что кредитная карта имеет ряд преимуществ, например, наличие «запасного дополнительного кошелька», когда срочно нужны деньги.

«Если внезапно сломалась машина или дома потек кран, который срочно надо купить и поменять, а денежных средств нет. Тогда помочь может "дополнительный кошелек"», — прокомментировала Ирина Баранова.

Также эксперт отметила, что кредитная карта удобна тем, что это бесплатный кредит от банка на определенный период. Кредитными средствами банка можно пользоваться абсолютно бесплатно в установленный временной отрезок.