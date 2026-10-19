Уплатить налоги за несовершеннолетних детей псковичам поможет «Семейный доступ»

Если несовершеннолетний становится собственником недвижимости (квартиры, дома (доли в них), другого недвижимого имущества или земельного участка), он признается налогоплательщиком, напомнили в УФНС России по Псковской области. При этом исполнять обязанности по уплате налогов и распоряжаться таким имуществом вправе только законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица (пункт 2 статьи 27 Налогового кодекса РФ). Срок уплаты таких налогов за 2025 год – не позднее 1 декабря 2026 года.

Специалисты УФНС России по Псковской области рекомендуют использовать для оплаты налогов за своих детей «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», размещенный на сайте Федеральной налоговой службы.

Дополнительная вкладка «Семейный доступ», предназначенная для добавления несовершеннолетнего ребенка в Личный кабинет родителя, размещенная в разделе «Профиль», поможет сделать это в онлайн-режиме.

Для подключения функционал «Семейный доступ» в Личном кабинете ФЛ необходимо:

Иметь доступ к Личному кабинету ФЛ, как родителю, так и несовершеннолетнему ребенку (получить логин и пароль для доступа к Личному кабинету ФЛ можно в любом налоговом органе вне зависимости от места постановки на учет. Еще один удобный и быстрый способ – войти с помощью подтвержденной учетной записи «Госуслуг»);

Для регистрации несовершеннолетнего необходимо в Личном кабинете ФЛ родителя выбрать «Добавить пользователя» и ввести логин (ИНН) ребёнка, затем нажать «Отправить запрос».

Далее необходимо подтвердить запрос в Личном кабинете ФЛ несовершеннолетнего и тогда данные ребенка будут отражаться в личном кабинете родителя.

Уплатить налоги детей можно через сервис «Уплата налогов и пошлин» в разделе «Хочу уплатить за другое лицо», по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, в любом МФЦ, отделении почты или банка.

Когда ребенку исполняется 18 лет, он автоматически исключается из списка «Семейного доступа» и уплачивает налоги самостоятельно в своем личном кабинете налогоплательщика.