Экономика

Псковичи могут обратиться на «горячую линию» по налоговым вопросам

В ФНС Псковской области действуют телефоны «горячей линии» по вопросам исчисления имущественных налогов физическим лицам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе регионального УФНС России.

Налогоплательщики, владеющие недвижимым имуществом, земельными участками и транспортными средствами, могут оперативно получить ответы на вопросы, связанные с исполнением налоговых уведомлений. В частности, граждане могут узнать, что делать, если не было получено налоговое уведомление. Для этого нужно обратиться по телефонам «горячей линии»: (8112) 699-273, (8112) 699-342.

Кроме того, информирование по вопросам оплаты имущественных налогов также проводится по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222 (звонок из региона бесплатный).

На сайте ФНС России есть промо-страница «Налоговые уведомления 2021 года», которая поможет налогоплательщикам Псковской области разобраться в начислении и уплате имущественных налогов за 2020 год. С помощью этой страницы граждане узнают об основных изменениях в налогообложении имущества физических лиц с 2021 года, о порядке получения льгот и другую полезную информацию. Из промо-страницы можно напрямую перейти в интернет-сервисы: «Личный кабинет для физических лиц», «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

В управлении напомнили, что оплатить имущественные налоги граждане обязаны не позднее 1 декабря 2021 года. Если налогоплательщик не заплатит указанные налоги вовремя, то уже со следующего дня налоговая задолженность будет ежедневно за счет начисления пеней.