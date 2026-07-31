 
Экономика

Власти решили ужесточить контроль за налоговыми льготами

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Минфин планирует повысить прозрачность предоставления налоговых льгот. Ведомство подготовило изменения в проект постановления правительства. 

Теперь резиденты территорий опережающего развития и особых экономических зон должны использовать специальное программное обеспечение АИС «Налог-3». Также вводится единый срок подачи отчетности (до 30 декабря).

Подключение к системе предоставит надзорным органам доступ к данным компаний в режиме реального времени, пояснил партнер коммуникационного агентства «Голдман и По» Ахмед Юсупов. Федеральная налоговая служба сможет увидеть нестыковки и определить слепые зоны, добавила ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. Также это будет альтернативой проверкам и сократит лишний бумажный документооборот.

В целом же нововведения должны устранить ситуацию, когда льготы даются под будущие инвестиции, но не преобразуются в реальные проекты и рабочие места, считает член генерального совета «Деловой России» Алексей Бегаев, пишут «Известия».

Главная причина усиления контроля — чувствительность бюджета к объему выпадающих доходов на фоне больших преференций, указал экономист Ахмед Юсупов. Новые правила могут снизить число тех, кто пытался схитрить, на 15–20%, считает финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Всё это положительно скажется на бюджете, что важно в условиях дефицита казны. За январь–июнь он достиг 5,7 трлн рублей.
 

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