В РФ с 1 сентября заработает единая система учета платежных карт

Единая система учета платежных карт для борьбы с дропперством появится в России с 1 сентября, в ней будут учитываться все платежные карты, в том числе Visa и Mastercard, рассказали эксперты в финансовой сфере.

«С 1 сентября 2026 года вступает в силу масштабное изменение в законе о национальной платежной системе - создание единой системы учета платежных карт. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми "дропперскими" схемами, но порождает много вопросов у клиентов банков», - сказал председатель правления «Национального банка сбережений» Алексей Кузьмин.

Как отметила директор по правовым вопросам «Сравни» Юлия Суворова, учитываться в единой системе будут все платежные карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы. В том числе в систему попадут карты Visa и Mastercard, выпущенные ранее, а также карты с истекшим сроком действия, которые банк продолжает обслуживать, пишет РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков при этом напомнил, что ограничение количества карт вступает в силу только в следующем году, поэтому у тех, у кого сейчас на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить. Автоматического принудительного закрытия карт не будет, они продолжат работать, отметил Кузьмин.

По его словам, ограничение коснется только выдачи новых карт. «С 1 сентября 2027 года, если у вас на руках уже 20 карт, вы не сможете открыть новую карту ни в одном банке, вам откажут», - пояснил он.