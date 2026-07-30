 
Экономика

Эксперт объяснила сложности импортозамещения в АПК

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Десятилетиями агрохолдинги предпочитали зарубежные гибриды — по сахарной свекле, подсолнечнику, рапсу. Создание собственных сортов требует 10–15 лет, а за это время меняются климат, появляются новые вредители. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова. 

Изображение сгенерировано нейросетью

«Процесс импортозамещения идёт ступенчато: сначала базовые гибриды, затем наращивание их доли и развитие ускоренной селекции. С 2024 года введены квоты на импорт из недружественных стран, усилена господдержка. Обеспеченность семенами к марту 2025 года достигла 65%, к 2030 году планируют 75%», — объяснила Юлия Тулупникова.

Как пояснила эксперт, около 80–85% коммерческого поголовья молочного стада сформировано на базе европейской и американской генетики. Хозяйства продолжают обновлять стадо импортом, поскольку отечественная селекция не обеспечивает масштабов. Главная цель — создать популяцию племенных быков. На это уйдёт не менее пяти лет.

Эксперт также отметила, что птицеводство сильно зависит от импорта генетического материала — инкубационных яиц (до 35–50%) и прародительских форм (выше 80–90%).

«Через 5–6 лет можем обеспечить страну собственным материалом, но на полное устранение зависимости уйдёт 10–15 лет. Нужны господдержка, строительство площадок, финансирование лабораторий», — добавила Юлия Тулупникова.

Кроме того, по словам эксперта, до 70% вакцин для птицеводства и значительный объём ветпрепаратов для КРС поставлялись из ЕС. В России ощущается дефицит собственных мощностей. В 2023 году АПК был зависим от импортных вакцин более чем на 50%, в некоторых сегментах — до 70%. К 2026 году зависимость снизилась за счёт роста собственного производства и льготных кредитов, пишет RuNews24.ru

«Значительная зависимость сохраняется по сельхозтехнике, запчастям и комплектующим. Парк иностранной техники велик, поддержание его работоспособности усложняется санкциями. Наибольшая потребность в импорте — в свеклосахарном подкомплексе и оборудовании для хранения и переработки. Государство поддерживает отечественное машиностроение, бизнес переходит на российские и азиатские аналоги. С 2023 года запущена программа грантов для агробиотехнопарков», — заключила Юлия Тулупникова.
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