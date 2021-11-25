Экономика

Доходная часть бюджета Пскова увеличилась почти на 47 миллионов рублей

Доходная часть бюджета Пскова увеличивается на 46 млн 738,1 тысячи рублей. Об этом на заседании 59-й сессии Псковской городской Думы сегодня, 26 ноября, сообщила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, это безвозмездные поступления в бюджет города. На 3 млн 150 тысяч рублей увеличился объем средств на реализацию проектов по приграничному сотрудничеству, а 43,6 млн рублей составили безвозмездные поступления из областного бюджета.

Так, 16 млн 927,7 тысячи рублей предусмотрено на приобретение квартир детям-сиротам, 16 млн 616 тысяч рублей – на расходы на зарплату работникам детских дошкольных учреждений, 2 млн 812 тысяч рублей выделили на компенсации педагогическим работникам за государственную аттестацию, 3 млн 900 тысяч направят на завершение строительства детского сада на улице Коммунальной. Еще 112 ,5 тысяч рублей передадут школе №12, учащиеся которой приняли участие во всероссийских соревнованиях «Шиповка юных». 4 млн 147,5 тысяч рублей выделят на благоустройство парка 300-летия прокуратуры, 1 млн 374,3 тысячи рублей – на сертификаты молодым семьям на приобретение жилья. Кроме того, на 2 млн 478 тысяч рублей уменьшили количество средств на реконструкцию теплотрассы.