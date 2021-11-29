Экономика

Псковские налоговики провели почти 300 проверок соблюдения закона о применении ККТ

В рамках отраслевых проектов ФНС России «Общественное питание» и «Исключение недобросовестного поведения налогоплательщиков на рынках» продолжаются проверки применения контрольно-кассовой техники (ККТ) и на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Объектами проверок становятся торговые точки на рынках, ярмарках, в торговых центрах, а также предприятия общественного питания – кафе, рестораны и т. д.

По состоянию на ноябрь 2021 года в регионе насчитывается 32 территории, на которых организованы ярмарки и рынки. На указанных территориях ведут деятельность 1007 налогоплательщиков: 943 индивидуальных предпринимателя (ИП) и 64 юридических лица (ЮЛ). В проекте по обелению сферы общественного питания участвуют более 700 объектов (рестораны, кафе, столовые, киоски и пр.), на которых осуществляют деятельность 466 налогоплательщиков.

Так, по состоянию на конец ноября 2021 года налоговики Псковской области провели 299 проверок применения контрольно-кассовой техники, по итогам которых факты нарушения законодательства о применении ККТ были выявлены в 286 случаях.

Во время проверочных мероприятий выявляются случаи, когда предприниматели и организации занижают количество проведенных операций, выдают кассовые чеки, не соответствующие законодательству либо вообще не используют кассовые аппараты с функцией онлайн-передачи данных о расчетах в налоговую службу, заметили в УФНС по региону.

Большая часть нарушений - неприменение ККТ, а также неполный или неверный реквизитный состав выданного кассового чека.

Напомним, что ответственность за неприменение ККТ установлена статьей 14.5 КоАП РФ. Для должностных лиц организаций и индивидуальных предпринимателей она начинается от 10 000 рублей, для юридических лиц – от 30 000 рублей.

Всего по результатам проверок сотрудники УФНС России по Псковской области наложили административные штрафы на сумму свыше 309 тысяч рублей. Кроме того, в качестве административного наказания предупреждение вынесли в 294 случаях.

Основной целью работы налоговых органов в рамках отраслевых проектов является обеление деятельности хозяйствующих субъектов, в связи с чем налоговые органы будут вынуждены привлекать к административной ответственности нарушителей до тех пор, пока каждый расчет не будет осуществляться с применением ККТ и формированием кассового чека, добавили в УФНС.