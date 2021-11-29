Экономика

Александр Братчиков: Областной бюджет на 2022 год выдержанный и непростой

Законопроект об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Заместитель губернатора, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова назвала основные характеристики областного бюджета на 2022 год: общий объем доходов – 42 млрд 824 млн 604 тысячи рублей, расходов – 46 млрд 49 млн 528 тысяч рублей. Дефицит областного бюджета прогнозируется в сумме 3 млрд 224,9 млн рублей.

Предполагается, что верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2023 года составит 23 млрд 879 тысяч 566 тысяч рублей.

«80% межбюджетных трансфертов распределяется ко второму чтению, поэтому получим еще значительные суммы по различным направлениям», - уточнила Татьяна Баринова.

Безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию ЖКХ составят 749,9 млн рублей (в 2021 году — 846 млн рублей). Объем дорожного фонда составит 8 млрд 209 млн рублей (без дополнительной субсидии).

Татьяна Баринова подчеркнула, что из года в год фиксируется значительное увеличение фонда оплаты труда. Планируется, что ко второму чтению сумма составит 15 млрд 13,4 млн рублей (предполагается рост на 763,5 млн рублей)

На лекарственное обеспечение планируется направить 847,6 млн рублей, что на 50 млн рублей больше, чем в 2021 году. Кроме того, предполагается увеличение МРОТ с 12 792 рублей до 13 890 рублей.

Подробную информацию о финансировании национальных проектов представят ко второму чтению.

Татьяна Баринова отметила, что направления по индивидуальной программе социально-экономического развития остаются неизменными — это создание инженерной инфраструктуры «Моглино-2», приобретение племенного скота, создание инженерной инфраструктуры для жилищного строительства.

В пояснительной записке указано, что предусмотрено предоставление 8 дотаций местным бюджетам, их общим объем на 2022 год составит 1 млрд 833,3 млн рублей.

Вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков выразил надежду, что финансирование здравоохранения в 2022 году будет больше, чем в 2021 году.

«Ко второму чтению сумма увеличится», - заверила Татьяна Баринова.

В свою очередь заместитель председателя парламентского комитета Петр Алексеенко указал, что по муниципальным образованиям предусмотрен рост расходов на 7,8%. По его мнению, это «очень маленький рост», учитывая инфляцию.

Татьяна Баринова уточнила, что рост практически в два раза выше, чем предусматривает федеральный коэффициент.

В продолжение обсуждения вице-спикер Виктор Остренко поинтересовался, какова будет индексация социальных льгот. Татьяна Баринова ответила, что индексация составит 4% (на 71 млн рублей). Деньги распределят ко второму чтению.

Председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков поблагодарил администрацию региона за работу над бюджетом на 2022 год. «Бюджет выдержанный, сложный, непростой», - подчеркнул он.