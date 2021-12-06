Экономика

Около 50% заведений общепита не видят будущего на фоне ограничений — Владимир Зубов

Около 50% заведений общественного питания будут вынуждены закрыться в связи с ограничениями, введенными для предотвращения распространения коронавируса. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

«Около 50% заведений общепита не видят будущего на фоне введенных ограничений. Выживают только те, кто будет работать с доставкой, на вынос. Даже те клиенты, у кого есть QR-код, не факт, что захотят прийти в общепит, у людей остается чувство самосохранения. Хотя в столовых и ресторанах обычно меньше всего подвергаются заражению, это статистика», - отметил Владимир Зубов.

По его словам, чаще всего люди заражаются в медицинских учреждениях и в общественном транспорте, где фиксируется наибольшее скопление людей наряду с пренебрежением к соблюдению «масочного» режима. Кроме того, заметил Владимир Зубов, часто люди заражаются в бытовых условиях, а также в местах с едиными вентиляционными каналами.

«Бизнес не является противником всех тех мер, которые принимает государство, он понимает их необходимость. Главное, чтобы эти меры были адекватны. Логика распространения запретов на деятельность одних с параллельным разрешением на деятельность других не всегда понятна. Тем не менее, мы находим общий язык с властью, которая принимает эти решения, она прислушивается, и хотелось бы, чтобы таких обоюдных решений было больше», - заключил Владимир Зубов.