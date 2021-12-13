Экономика

Дизельное топливо подорожало в Псковской области более чем на 5%

Наибольший рост цен на потребительском рынке Псковской области в ноябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем отмечен на дизельное топливо (на 5,6%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Наиболее быстрыми темпами росли цены на дизельное топливо. По сравнению с декабрем 2020 года оно подорожало на 14,7%, с ноябрем 2020 года – на 15,1%.

Ноябрь 2021 в % к октябрю 2021 декабрю 2020 ноябрю 2020 Бензин автомобильный марки АИ-92 101,42 107,56 107,56 Бензин автомобильный марки АИ-95 101,30 107,10 107,11 Бензин автомобильный марки АИ-98 101,44 108,51 108,53 Дизельное топливо 105,60 114,66 115,10

Среди марок бензина автомобильного наибольший рост цен отмечен на бензин автомобильный марки АИ-98, как к ноябрю 2020 года, так и к декабрю 2020 года, он подорожал на 8,5%.