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Экономика

Дизельное топливо подорожало в Псковской области более чем на 5%

13.12.2021 17:28|ПсковКомментариев: 0

Наибольший рост цен на потребительском рынке Псковской области в ноябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем отмечен на дизельное топливо (на 5,6%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата. 

Наиболее быстрыми темпами росли цены на дизельное топливо. По сравнению с декабрем 2020 года оно подорожало на 14,7%, с ноябрем 2020 года – на 15,1%.

 

Ноябрь 2021 в % к

октябрю

2021

декабрю

2020

ноябрю

2020

Бензин автомобильный марки АИ-92

101,42

107,56

107,56

Бензин автомобильный марки АИ-95

101,30

107,10

107,11

Бензин автомобильный марки АИ-98

101,44

108,51

108,53

Дизельное топливо

105,60

114,66

115,10

Среди марок бензина автомобильного наибольший рост цен отмечен на бензин автомобильный марки АИ-98, как к ноябрю 2020 года, так и к декабрю 2020 года, он подорожал на 8,5%.

Теги: #бензин #Псковстат #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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