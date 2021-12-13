Дизельное топливо подорожало в Псковской области более чем на 5%

Наибольший рост цен на потребительском рынке Псковской области в ноябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем отмечен на дизельное топливо (на 5,6%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.
Наиболее быстрыми темпами росли цены на дизельное топливо. По сравнению с декабрем 2020 года оно подорожало на 14,7%, с ноябрем 2020 года – на 15,1%.
|
|
Ноябрь 2021 в % к
|
октябрю
2021
|
декабрю
2020
|
ноябрю
2020
|
Бензин автомобильный марки АИ-92
|
101,42
|
107,56
|
107,56
|
Бензин автомобильный марки АИ-95
|
101,30
|
107,10
|
107,11
|
Бензин автомобильный марки АИ-98
|
101,44
|
108,51
|
108,53
|
Дизельное топливо
|
105,60
|
114,66
|
115,10
Среди марок бензина автомобильного наибольший рост цен отмечен на бензин автомобильный марки АИ-98, как к ноябрю 2020 года, так и к декабрю 2020 года, он подорожал на 8,5%.