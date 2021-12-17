Экономика

Михаил Ведерников назвал сбалансированным бюджет региона на 2022 год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 декабря назвал сбалансированным бюджет региона на 2022 год.

«Бюджет будет сбалансированным. Направленность, безусловно, социально ориентированная. У нас много пожилых, более 70 тысяч семей с детьми. Многие пользуются социальными льготами. Все обязательства администрация выполнит в полном объеме», - отметил он.

Губернатор напомнил, что 23 декабря обратится к областным депутатам с бюджетным посланием. «О параметрах бюджета скажу в четверг. В порядке анонса: расходная часть сформирована — более 50 млрд рублей, почти 52 млрд. Это достаточно много. Доходная часть чуть меньше, но мы пониманием, какие средства к нам придут на следующий год. Приблизим расходную часть к доходной и дефицитным бюджет не будет», - отметил Михаил Ведерников.