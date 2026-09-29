Главные проблемы аграриев назвал гдовский фермер

Основная сложность сельхозпроизводителей - это сбыт продукции и низкая цена на нее. Такое мнение высказал руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей» в Гдовском округе Александр Конашенков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Кроме того, определенные сложности возникли с уборкой урожая из-за погодных условий в предыдущие две недели. «Сейчас вроде как настроится погода, мы уберем все, что осталось. Тут не проблема», - добавил Александр Конашенков.

Он также отметил, что вопрос с топливом удалось урегулировать. «Что касается солярки, горюче-смазочные материалы - благодаря работе администрации и министерства сельского хозяйства все снивелировано и улажено. То есть проблем таких больших нет», - сказал фермер.

Однако, по его словам, цена стала выше на все другие составляющие, необходимые для крестьянского труда. «То есть то, что мы покупаем, стоит очень дорого для того, чтобы произвести то, что мы производим - картофель, овощи, мясо, молоко. А продукция стоит дешево. Вот это основная трудность», - подчеркнул Александр Конашенков.

Отвечая на вопрос о государственной поддержке, он отметил, что ощутимая помощь предусмотрена в основном для начинающих фермеров. «У нас получается, что поддержка - начинающим фермерам. А вот дальше, когда это дело пошло уже в ход, особо сверхбольшой поддержки нет. И тут непонятно, какая она должна быть. Еще не устаканилось это дело. У нас частенько меняются эти правила поддержки, из года в год», - заключил фермер.