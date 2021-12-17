Экономика

Олег Брячак: Наша область из медвежьего угла превращается в мощный транспортный узел

Депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак назвал бюджет на 2022 год бюджетом развития. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 23 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«При обсуждении таких важных вопросов, как бюджет, мы должны быть честными, - отметил он. - На сегодняшний день очень модно набирать политические очки на критике, которая зачастую под собой не имеет основы. Критика должна быть конструктивной и обоснованной».

По его словам, никто со стороны оппозиции не мог указать на факты, которые говорят о неэффективной деятельности руководителя региона. «Бюджет под руководством Михаила Юрьевича Ведерникова растет из года в год. И деньги идут на полезное и нужное для людей. Мы видим, что наша область из медвежьего угла, куда не летали самолеты, превращается в мощный транспортный узел: и самолеты полетели, и поезда поехали», - сказал он.

По его словам, действия губернатора заслуживают уважения. «Фракция "Справедливая Россия — За правду" благодарит Михаила Юрьевича и его команду за работу, которая проделана на территории региона», - заключил Олег Брячак.