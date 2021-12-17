Экономика

Принят бюджет псковского ФОМС на 2022 год

Депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект о бюджете территориального ФОМС Псковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в окончательном, третьем, чтении. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 23 декабря, корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Бюджет фонда по доходам и расходам на 2022 год составит 8 млрд 909 млн 601,4 тысячи рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов - 9 млрд 393 млн 662,3 тысячи рублей и 9 млрд 944 млн 849,6 тысячи рублей соответственно.

Дефицит бюджета фонда в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не планируется. Возмещение затрат медицинским организациям области за оказанные медицинские услуги лицам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Фонда из бюджетов территориальных фондов: 185 млн 131,4 тысячи рублей на 2022 год, 192 млн 536,7 тысячи рублей на 2023 год, 200 млн 238,2 тысячи рублей на 2024 год.

Законопроект устанавливает нормированный страховой запас в сумме: 580 млн 266,1 тысячи рублей на 2022 год, 600 млн 71,4 тысячи рублей на 2023 год и 620 млн 668,9 тысяч рублей на 2024 год.