Экономика

Бюджет Пскова на 2022 год увеличили более чем на 1,5 миллиарда рублей

Бюджет города Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят во втором и окончательном чтении. Такое решение принято на 61-й сессии Псковской городской Думы в пятницу, 24 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее были утверждены основные параметры бюджета. Однако после утверждения бюджета Псковской области объем межбюджетных трансфертов Пскову был увеличен.

Город дополнительно получил на 2022 год 1 млрд 548,7 млн рублей. Соответственно, общий объем доходов бюджета города Пскова в 2022 году составит 8 млрд 236,1 млн рублей, расходов - 8 млрд 342,6 млн рублей.

В плановом периоде безвозмездные перечисления уменьшились: в 2023 году - на 23,7 млн рублей и в 2024 году - на 47,1 млн рублей. Исходя из этого в 2023 году общий объем доходов прогнозируется в сумме 5 млрд 624,8 млн рублей, расходов - в размере 5 млрд 585,7 млн рублей. В 2024 году ожидается поступление в казну 5 млрд 688,5 млн рублей, расходная часть бюджета запланирована в объеме 5 млрд 622,4 млн рублей.

С учетом дополнительных средств доходы и расходы бюджета Пскова ко второму чтению выросли на 23% по сравнению с первым чтением.

Допсредства в 2022 году будут направлены на реконструкцию улицы Леона Поземского, строительство школ на улице Юбилейной и Киселева, водозабора в микрорайоне «Псковкирпич», устройство ливневой канализации на улице Инженерной, покупку квартир детям-сиротам, горячее питание школьников, на реконструкцию Троицкого моста и завершение реставрации Псковского технического лицея, капитальные вложения муниципальных предприятий «Псковские тепловые сети» и «Горводоканал» и другие нужды.

Администрация Пскова также внесла изменения в бюджет по результатам работы согласительной комиссии: подготовлен адресный перечень дворов, дорог, проездов и объектов социальной сферы по избирательным округам для проведения ремонта. В ближайшем будущем будет определен объем необходимых на эти работы средств.

Ранее сообщалось, что на погашение муниципального долга из бюджета Пскова необходимо будет выделять по 150 млн рублей ежегодно с 2023 по 2026 год.