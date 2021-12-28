Экономика

Установлен фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для иностранцев на 2022 год

Установлен фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для иностранных граждан на 2022 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении федеральной налоговой службы России по Псковской области.

Базовая сумма фиксированного авансового платежа по НДФЛ для получения патента определена в размере 1200 рублей и подлежит индексации на коэффициент-дефлятор и коэффициент, отражающий региональные особенности труда, устанавливаемый субъектами РФ.

В ведомстве напомнили, что исчисление и уплата НДФЛ в отношении доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента, производятся на основании статьи 227.1 Налогового кодекса РФ.

На 2022 год приказом Минэкономразвития России коэффициент-дефлятор установлен в размере 1,980. В свою очередь региональный коэффициент, отражающий особенности рынка труда на территории Псковской области, установлен в размере 1,979.

Исходя из этого, фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для получения патента на работу в Псковской области гражданами, прибывшими в РФ в порядке, не требующем получения визы, рассчитывается следующим образом: 1 200 рублей x 1,980 x 1,979 = 4 702,10 рубля.

В налоговой отметили, что при исчислении фиксированных авансовых платежей применяются общие правила, согласно которым сумма налога исчисляется в полных рублях. Сумма авансового платежа менее 50 копеек отбрасывается, а сумма авансового платежа 50 копеек и более округляется до полного рубля.

Таким образом, стоимость патента на 1 месяц в 2022 году составит 4 702 рубля.