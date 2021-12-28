Экономика

Обособленные рабочие места закроют налоговики в пяти районах Псковской области

Территориально обособленные рабочие места закроют в пяти районах Псковской области с 24 января в связи с проведением организационно-штатных мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ФНС России.

Так, закрытыми окажутся ТОРМы по адресам:

Кунья, улица Советская, 27;

Дедовичи, площадь Советов, 7;

Плюсса, улица Гнаровской, 10;

Пустошка, улица Октябрьская, 57;

Усвяты, улица Карла Маркса, 20.

Налоговое администрирование налогоплательщиков и оказание государственных услуг по-прежнему будет проводиться в полном объеме:

Межрайонной ИФНС России № 2 по Псковской области, расположенной по адресу: Великие Луки, улица Тимирязева, 2;

Межрайонной ИФНС России № 3 по Псковской области, расположенной по адресу: Порхов, переулок Мебельный, 1;

Межрайонной ИФНС России № 6 по Псковской области, расположенной по адресу: Невель, улица Карла Либкнехта, 10.

График работы инспекций и приема налогоплательщиков в операционном зале можно узнать на официальной интернет-странице.

Заранее запланировать визит в инспекцию и сократить время ожидания в очереди возможно, воспользовавшись интерактивным сервисом «Онлайн-запись на прием в налоговый орган», который размещен на сайте ФНС России в разделе «Сервисы».

Напомним, ФНС России активно развивает бесконтактный способ общения налогоплательщиков с налоговыми инспекциями с помощью сервисов, которых в настоящее время функционирует около 70. Интернет-сервисы позволяют получать государственные услуги, не выходя из дома, в режиме 24/7.

Кроме того, получить услуги ФНС России налогоплательщики могут в ближайших отделениях МФЦ, находящихся в каждом районе Псковской области. Полный перечень государственных услуг налоговых органов, оказываемых в отделениях МФЦ, можно увидеть на официальном сайте «Мои документы» МФЦ в разделе «Услуги».

Также получить консультацию можно по бесплатному телефону Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, а также по всем телефонам инспекций, размещенным на сайте ФНС России, в разделе «Контакты».