Экономика

Работодатели в СЗФО заявили о планах проиндексировать зарплаты сотрудникам

Работодатели в Северо-Западном федеральном округе заявили о планах проиндексировать заработные платы своим сотрудникам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

«Позитивной тенденцией может стать увеличение размера зарплаты в среднем на 5 000 рублей. Согласно аналитике "Банк заработных плат hh.ru", 7% компаний из СЗФО и, в том числе, из Псковской области планируют рассмотреть индексацию зарплат в сторону увеличения в январе, еще по 13% приступят к этому в феврале и марте, а 20% приступят к вопросу индексации в апреле», - руководитель службы маркетинга hh.ru Северо-Запад Екатерина Соловьева.

Эксперты платформы проанализировали порядка 1 500 вакансий, открытых в Псковской области с начала месяца, а также динамику заработных плат и выяснили, какие тренды на рынке труда окажут влияние на жизнь и работу в 2022 году.

Динамика вакансий в Псковской области показывает, что за последний месяц (на +31%) вырос спрос на работников в сфере «Продажи». Продолжает увеличиваться спрос на рабочий персонал (+17% вакансий), а также начинающих молодых специалистов (+15%). Пользуются спросом у работодателей соискатели из производственной сферы (+13%) и врачи (+11). В топ специалистов, которых чаще всего ищут работодатели в Псковской области, также вошли строители (+10%), административный персонал, специалисты транспортной сферы, ИТ-специалисты, а также работники из сферы ресторанного бизнеса.

Год к году наибольший прирост вакансий был зафиксирован в сферах «Добыча сырья», «Высший менеджмент», а также «Закупки». Наименьший спрос на работников наблюдается в сфере страхования и в госсекторе.

Также эксперты отметили низкий уровень конкуренции в Псковской области: сейчас на одну вакансию приходится 1-2 резюме. Самый высокий уровень конкуренции в регионе на данный момент зафиксирован среди кандидатов на места юристов (6-7 соискателей на вакансию).

«Наши исследования показывают, что в 2022 году сохранится высокий спрос на рабочий персонал, производственные, ИТ- и digital -кадры, на менеджеров по продажам, медицинских работников, строителей и логистов, представителей востребованных линейных позиций в horeca и ритейле: курьеров, комплектовщиков, работников склада, поваров, операторов колл-центров. Данные недавнего опроса также показывают, что 84% опрошенных жителей из СЗФО планируют поиски новой работы в этом году. Чаще всего об этом задумываются HR-специалисты, банковские служащие, юристы, производственники, маркетологи и бухгалтеры», - отметила Екатерина Соловьева.

По ее словам, часть компаний рассматривает сокращения персонала - они могут пройти в организациях численностью от 500 до 1000 сотрудников. Об этом с уверенностью заявили 2% опрошенных работодателей. При этом представители компаний с меньшей численностью реже отмечали возможность сокращений.