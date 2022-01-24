Экономика

В Псковской области снизилась просроченная задолженность по зарплате

В Псковской области снизилась просроченная задолженность по заработной плате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Источник: Псковстат

«В Псковской области по состоянию на 1 января 2022 года просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 3 млн 762 тысячи рублей, что на 1 млн 666 тысяч рублей, или на 30,7% меньше, чем на 1 декабря 2021 года. Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств», - отметили в Псковстате.

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 января 2022 года составила 131 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по зарплате составила 28 718 рублей.

Наибольшая просроченная задолженность по заработной плате сложилась в организациях следующих видов экономической деятельности: «Транспорт» (78,4%) и «Обрабатывающие производства» (20%).