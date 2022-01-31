Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Сжиженный газ в баллонах
псков вторжение роботов
политические итоги - 2021
бравая сотня
Итоги акции «Псковэнергосбыта»
отпечаталось в сердце
соцсети завоевали регион
Смотри и слушай на псковском «Эхо»
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 31.01.2022 10:315 Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году 31.01.2022 12:430 Почти 400 нарушений закона по применению кассовой техники выявила псковская налоговая за год 31.01.2022 10:315 Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году 30.01.2022 17:110 Перспективы рубля на начало февраля оценил финансист 30.01.2022 13:440 В Руспродсоюзе рассказали, как изменились оптовые цены на овощи 29.01.2022 20:050 Минтруд предложил сделать страховые выплаты единым платежом
 
 
 
Самое популярное 26.01.2022 07:280 Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области 27.01.2022 14:1710 Первые 150 согласий на вакцинацию детей «Спутником М» подали жители Псковской области 24.01.2022 18:190 Одностороннее движение по всей улице Карла Маркса в Пскове введут в феврале 29.01.2022 11:3511 Два ребенка умерли от коронавируса в СЗФО 26.01.2022 15:4713 Дистанционное обучение введут в псковских школах с 27 января
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Почти 400 нарушений закона по применению кассовой техники выявила псковская налоговая за год

31.01.2022 12:43|ПсковКомментариев: 0

Более 390 нарушений закона по применению кассовой техники выявила псковская налоговая в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФНС.

УФНС подвело итоги реализации на территории региона двух отраслевых проектов: «Общественное питание» и «Исключение недобросовестного поведения налогоплательщиков на рынках». Данные проекты предполагали выведение предприятий общепита и розничного рынка из теневого сектора экономики и, как следствие, повышение роста доходов бюджета, увеличение числа пользователей контрольно-кассовой техники (ККТ), защиту прав потребителей, а также создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса, пояснили в налоговой инспекции.

По состоянию на конец декабря 2021 года в Псковской области насчитывается 32 территории, на которых организовали ярмарки и рынки. На указанных территориях работают 1073 налогоплательщика: 75 индивидуальных предпринимателя и 998 юридических лиц.

В проекте по обелению сферы общественного питания участвуют более 440 объектов (рестораны, кафе, столовые, буфеты и пр.), на которых трудятся 290 налогоплательщиков.

Так, в 2021 году налоговики Псковской области провели 416 проверок применения контрольно-кассовой техники, по итогам которых факты нарушения законодательства о применении ККТ выявили в 391 случае.

Среди самых распространенных нарушений:

  • неприменение предпринимателями и организациями контрольно-кассовой техники при проведении расчетов;
  • невыдача чеку покупателю;
  • выдача кассовых чеков, не соответствующих требованиям законодательства.

В отношении предпринимателей, допустивших нарушения, применили санкции, в том числе в виде предупреждений и административных штрафов. Общая сумма штрафов в 2021 году составила 446 тысяч рублей.

За неприменение контрольно-кассовой техники штраф для индивидуальных предпринимателей начинается от 10 000 рублей, для юридических лиц – от 30 000 рублей, напомнили в налоговой.

«При этом наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее прекращение обязательств по применению контрольно-кассовой техники и налоговые органы будут вынуждены привлекать к административной ответственности нарушителей до тех пор, пока каждый расчет не будет осуществляться с применением ККТ и формированием кассового чека», - отметили в налоговой.

За второе полугодие 2021 года в Псковской области в 3,8 раза возросла ежемесячная выручка, фиксируемая с применением контрольно-кассовой техники налогоплательщиками, у которых есть обязанность применять ККТ.

Теги: #налоговая инспекция #законодательство #касса
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы работой регионального оператора по обращению с ТКО?
В опросе приняло участие 624 человека
31.01.2022, 13:360 Сбер запускает новый способ защиты близких от мошенников 31.01.2022, 13:160 Организатор показа «Смоляная вода» в Пскове объяснил название выставки 31.01.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 31.01.2022, 12:590 Коронавирус унес жизни еще пяти человек в Псковской области
31.01.2022, 12:580 За незаконное проведение азартных игр будут судить псковичей 31.01.2022, 12:560 Около двух тысяч самоходных машин зарегистрировали в Псковской области в 2021 году 31.01.2022, 12:430 Почти 400 нарушений закона по применению кассовой техники выявила псковская налоговая за год 31.01.2022, 12:390 Увидеть вторжение роботов приглашают псковичей
31.01.2022, 12:340 В центре эпидемиологии в Пскове прекратили делать ПЦР-тесты на COVID-19 из-за нехватки сотрудников 31.01.2022, 12:262 Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара на складе предприятия в Пскове 31.01.2022, 12:110 Жителя Дедовичского района наказали за кражу варенья и квашеной капусты 31.01.2022, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о выставке «Смоляная вода»
31.01.2022, 11:500 В псковском центре эпидемиологии временно перестали делать платные ПЦР-тесты 31.01.2022, 11:350 «Супер фитнес» предлагает псковичам тренировки по пульсу 31.01.2022, 11:290 «Постскриптум»: О решениях областного Собрания, псковских люках и отмене публичных слушаний 31.01.2022, 11:230 Псковский омбудсмен подготовил исследование о защите прав граждан в условиях антиковидных ограничений
31.01.2022, 11:220 Полицейские нашли пропавшего без вести великолучанина 31.01.2022, 11:220 Ипотека на минималках 31.01.2022, 11:212 Юрий Сорокин: Возгорание на складе ООО «Псков-Полимер» ликвидировано 31.01.2022, 11:130 Москвич возместит причиненный во время рыбалки в Себежском районе ущерб
31.01.2022, 11:050 Лес на 100 тысяч рублей конфисковали в Псковской области 31.01.2022, 10:590 Дуэт Chord Em представит Псковскую область на конкурсе «Новая Звезда» 31.01.2022, 10:570 «Михайловское» знакомит виртуальных посетителей с классиком отечественной школы живописи 31.01.2022, 10:550 Пожар на складе завода в Пскове локализовали. ВИДЕО
31.01.2022, 10:540 Сказками и частушками открыли псковичи Год культурного наследия 31.01.2022, 10:410 Поворот «БМВ» через двойную сплошную в Пскове привел к ДТП 31.01.2022, 10:380 Себежанку поймали на продаже алкоголя подростку 31.01.2022, 10:330 «Беседка»: О выставке «Смоляная вода»
31.01.2022, 10:315 Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году 31.01.2022, 10:251 К ликвидации пожара на складе псковского предприятия привлекли почти 40 человек 31.01.2022, 10:070 Пьяного водителя «Фольксвагена» остановили полицейские в Великих Луках 31.01.2022, 09:550 Склад промышленного предприятия горит в Пскове. ВИДЕО
31.01.2022, 09:450 Псковский поэт получил диплом литературной премии «За верность слову и Отечеству» 31.01.2022, 09:421 Трое жителей Локнянского района обокрали зерноток на 100 тысяч рублей 31.01.2022, 09:310 Решение о поставках оружия может остудить горячие головы – глава ЛНР 31.01.2022, 09:150 Россияне оценили опасность волны «омикрона»
31.01.2022, 09:010 Российские военные развертывают в Белоруссии пункты управления для проверки сил реагирования 31.01.2022, 09:000 Псковские клетки памяти 31.01.2022, 08:480 Постельные принадлежности подожгли в псковской квартире 31.01.2022, 08:452 «Омикрон» вызывает более легкую пневмонию, чем дельта-штамм – эксперты
31.01.2022, 08:380 В Псковской области обезвредили минное поле времен войны 31.01.2022, 08:190 Большинству псковичей сложно найти работу по профессии – исследование 31.01.2022, 08:025 В России предлагают запретить уничтожение продуктов питания 31.01.2022, 07:470 Почти 6 тысяч псковичей за неделю сделали прививку от коронавируса
31.01.2022, 07:320 Синоптики рассказали о погоде в регионах Северо-Запада на этой неделе 31.01.2022, 07:161 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выросла более чем на 40% за неделю 31.01.2022, 07:027 Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе 30.01.2022, 23:250 Скончался режиссер Виктор Мережко
30.01.2022, 22:070 В Псковской области пройдут мероприятия, посвященные годовщине гибели Александра Пушкина 30.01.2022, 21:397 Цветочник из Пскова поплатился за подкуп новгородской чиновницы 30.01.2022, 21:163 Россияне начали получать выплаты за информацию о нетрезвых водителях 30.01.2022, 20:460 В СКР заявили о подлинности «екатеринбургских останков» Романовых
30.01.2022, 20:092 Более двух тысяч кубов снега вывезли с улиц Великих Лук за неделю 30.01.2022, 19:460 «Шкода» и «Лада» столкнулись на Советской в Пскове, пострадал человек 30.01.2022, 19:283 Четыре человека пострадали в ДТП в Великолукском районе 30.01.2022, 18:490 Псковский музей показал фрагменты старинных фресок
30.01.2022, 18:125 Срок защиты от «омикрона» после ревакцинации «Спутником Лайт» назвал эксперт 30.01.2022, 17:480 Пожарные просят псковичей соблюдать правила безопасности в быту 30.01.2022, 17:110 Перспективы рубля на начало февраля оценил финансист 30.01.2022, 16:491 Небольшой снег и до -6 градусов прогнозируют в Псковской области 31 января
30.01.2022, 16:220 Полиция рекомендует псковичам не продавать свои банковские карты 30.01.2022, 16:000 Минпросвещения заявило об отсутствии планов переводить все школы на удаленку 30.01.2022, 15:380 Из-за замыкания в телевизоре загорелся двухэтажный дом в Новосокольническом районе 30.01.2022, 15:170 Концерт в поддержку Анастасиевской часовни состоится в Пскове 30 января
30.01.2022, 14:560 Тело женщины обнаружено после пожара в Псковском районе 30.01.2022, 14:320 Пропавшую осенью девушку продолжает искать псковская полиция 30.01.2022, 14:118 Гинцбург призвал не считать омикрон-штамм финалом пандемии 30.01.2022, 13:440 В Руспродсоюзе рассказали, как изменились оптовые цены на овощи
30.01.2022, 13:270 Два автомобиля столкнулись на выезде из Порхова 30.01.2022, 13:100 Мужчина погиб при пожаре в Пушкиногорском районе 30.01.2022, 12:440 Трое в лодке, не считая Довмонта 30.01.2022, 12:258 Умер актер Леонид Куравлев
30.01.2022, 12:140 Еще шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области 30.01.2022, 11:521 Когда возникает постковидный синдром, объяснил врач 30.01.2022, 11:340 Две фальшивые купюры нашли в финучреждении Великих Лук 30.01.2022, 11:144 Псковская область получит 100 миллионов рублей на создание «умных» спортплощадок
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru