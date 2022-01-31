Экономика

Почти 400 нарушений закона по применению кассовой техники выявила псковская налоговая за год

Более 390 нарушений закона по применению кассовой техники выявила псковская налоговая в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФНС.

УФНС подвело итоги реализации на территории региона двух отраслевых проектов: «Общественное питание» и «Исключение недобросовестного поведения налогоплательщиков на рынках». Данные проекты предполагали выведение предприятий общепита и розничного рынка из теневого сектора экономики и, как следствие, повышение роста доходов бюджета, увеличение числа пользователей контрольно-кассовой техники (ККТ), защиту прав потребителей, а также создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса, пояснили в налоговой инспекции.

По состоянию на конец декабря 2021 года в Псковской области насчитывается 32 территории, на которых организовали ярмарки и рынки. На указанных территориях работают 1073 налогоплательщика: 75 индивидуальных предпринимателя и 998 юридических лиц.

В проекте по обелению сферы общественного питания участвуют более 440 объектов (рестораны, кафе, столовые, буфеты и пр.), на которых трудятся 290 налогоплательщиков.

Так, в 2021 году налоговики Псковской области провели 416 проверок применения контрольно-кассовой техники, по итогам которых факты нарушения законодательства о применении ККТ выявили в 391 случае.

Среди самых распространенных нарушений:

неприменение предпринимателями и организациями контрольно-кассовой техники при проведении расчетов;

невыдача чеку покупателю;

выдача кассовых чеков, не соответствующих требованиям законодательства.

В отношении предпринимателей, допустивших нарушения, применили санкции, в том числе в виде предупреждений и административных штрафов. Общая сумма штрафов в 2021 году составила 446 тысяч рублей.

За неприменение контрольно-кассовой техники штраф для индивидуальных предпринимателей начинается от 10 000 рублей, для юридических лиц – от 30 000 рублей, напомнили в налоговой.

«При этом наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее прекращение обязательств по применению контрольно-кассовой техники и налоговые органы будут вынуждены привлекать к административной ответственности нарушителей до тех пор, пока каждый расчет не будет осуществляться с применением ККТ и формированием кассового чека», - отметили в налоговой.

За второе полугодие 2021 года в Псковской области в 3,8 раза возросла ежемесячная выручка, фиксируемая с применением контрольно-кассовой техники налогоплательщиками, у которых есть обязанность применять ККТ.