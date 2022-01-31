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Экономика

Правила комплексной оценки нуждаемости при назначении детских выплат изменят в России

01.02.2022 12:56|ПсковКомментариев: 0

Автомобили и имущество под арестом с 1 апреля исключат из комплексной оценки нуждаемости при назначении детских выплат, сообщила пресс-служба министерства труда и соцзащиты во вторник, сообщает «Интерфакс».

Правительство утвердило изменения в правила комплексной оценки нуждаемости, которые применяются при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет, выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки.

Теперь при принятии решения о выплатах не будут учитываться авто- или мототранспортные средства, а также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся в розыске или под арестом, сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, по новым правилам также не будут учитываться жилье, транспорт и имущество, приобретенное за счет средств целевых субсидий.

Также из учета исключаются некоторые виды доходов при расчете среднедушевых доходов семьи: целевые средства на развитие собственного дела; средства материнского капитала, полученные в денежной форме; налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения имущества.

Изменения вступают в силу с 1 апреля 2022 года, уточнили в пресс-службе.

Там напомнили, что при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно, выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет, а также выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, проводится комплексная оценка нуждаемости, предполагающая помимо оценки доходов, также оценку имущественной обеспеченности, финансовых накоплений и «правило нулевого дохода» - то есть, оценку использования гражданами своего трудового потенциала.

Теги: #выплаты #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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