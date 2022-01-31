Экономика

Более 260 работодателей в Псковской области повысили зарплаты после общения с налоговой

Более 260 работодателей в Псковской области в 2021 году повысили зарплату своим работникам после общения с налоговиками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по региону.

«Одна из приоритетных задач, стоящих перед налоговиками Псковской области - вывод заработной платы из тени и легализация неформальной занятости населения. Являясь администратором налога на доходы физических лиц и страховых взносов во внебюджетные фонды, налоговые органы напрямую заинтересованы в том, чтобы отношения работодатель-работник происходили в рамках правого поля», - пояснили в ведомстве.

В налоговой отметили, что, уклоняясь от уплаты обязательных платежей в бюджет и выводя зарплату в «тень», организации напрямую ухудшают социальное обеспечение своих сотрудников, поскольку от размера официальной заработной платы зависит размер будущей пенсии, оплата отпуска, больничных листов, сумма налоговых вычетов при приобретении жилья, лечение или затратах на обучение детей.

Кроме того, работник, получающий «на бумаге» небольшую заработную плату, рискует не получить кредит или не оформить ипотеку, даже если «серая» часть его зарплаты гораздо больше «белой».

В 2021 году УФНС России по Псковской области активно проводило работу по легализации заработной платы и неоформленных трудовых отношений. В результате мероприятий налогового контроля в бюджет дополнительно поступило 226 миллионов рублей, в том числе страховых взносов – 156 миллионов, налога на доходы физических лиц – 70 миллионов рублей. Кроме того, 262 работодателя повысили заработную плату, а 175 организаций заключили трудовые договоры с 298 физическими лицами.

В настоящее время региональные налоговые органы совместно с администрациями городов и районов Псковской области и органами внутренних дел утвердили планы мероприятий, направленные на легализацию малого и среднего бизнеса в сферах общественного питания, оказания бытовых услуг, сдачи имущества в аренду.

Так, в 2021 году в ходе 146 рейдовых мероприятий проведены проверки 789 объектов общественного питания, оказания бытовых услуг и др. В результате в 387 точках установили нарушения. После проведения данных рейдов 174 псковича зарегистрировались в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых), 17 – в качестве индивидуальных предпринимателей.

В налоговой напомнили, что за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации физические лица могут быть привлечены: