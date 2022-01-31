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Экономика

Псковские организации за год подали около 700 заявлений о предоставлении налоговой льготы

01.02.2022 15:34|ПсковКомментариев: 0

Налогоплательщики-организации направили в территориальные налоговые органы Псковской области в 2021 году 700 заявлений о предоставлении налоговой льготы по транспортному и земельному налогам на сумму 148,8 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по региону Татьяна Волкова. 

При этом 292 организации самостоятельно заявили льготу в декларации по налогу на имущество организаций на сумму 597 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году льготы по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физических лиц предоставлены более 271 тысяче физических лиц на сумму 110 млн рублей. При этом из 271 тысячи физических лиц только четыре тысячи самостоятельно заявили налоговые льготы. Остальным физическим лицам льготы представлены налоговыми органами в беззаявительном порядке по сведениям, имеющимся в налоговых органах.

Самая многочисленная категория льготников по имущественным налогам физлиц – это пенсионеры и предпенсионеры (более 215 тысяч человек).

Теги: #налоги #Псковская область #статистика
Источник: Псковская Лента Новостей
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