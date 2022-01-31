Экономика

Более девяти тысяч псковских налогоплательщиков получили электронную подпись

На сегодняшний день квалифицированную электронную подпись в Псковской области получили 9 138 налогоплательщиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по региону.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января 2022 года на ФНС России возложены функции по выпуску сертифицированных ключей квалифицированной электронной подписи. Однако, подписи выдаются уже с 1 июля 2021 года. Происходит это бесплатно. Для этого в каждой межрайонной инспекции Псковской области, а также в управлении созданы удостоверяющие центры.

Получить КЭП может только лично руководитель организации или индивидуальный предприниматель, имея при себе паспорт, СНИЛС и носитель для записи ключей электронной подписи (токен). Чтобы максимально упростить процедуру получения КЭП и сделать это в удобное для себя время, заявитель может воспользоваться сервисом ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Приобрести носители можно у дистрибьюторов производителей, в специализированных интернет-магазинах или использовать уже имеющиеся при условии их соответствия требованиям. Кроме того, в налоговых инспекциях Псковской области установлены вендинговые автоматы для реализации сертифицированных USB-носителей.

В налоговой отметили, что выдаваемые сертифицированные ключи квалифицированной электронной подписи являются легитимными, имеют срок действия 15 месяцев, могут применяться для юридически значимого электронного документооборота, а также работать на всех электронных площадках и использоваться для сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».