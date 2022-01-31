Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Обновленный сайт «Псковэнергосбыта»
миссия выполнима ищем подарки
ЖКХ коммунальный ликбез
псков вторжение роботов
Сжиженный газ в баллонах
уверенность или риски
Телефон прямого эфира 56-73-72
судьба ларьков
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Экономика 31.01.2022 10:3124 Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году 03.02.2022 22:360 Более девяти тысяч псковских налогоплательщиков получили электронную подпись 03.02.2022 20:342 В Псковской области на 4% выросло промышленное производство 03.02.2022 17:484 Экспертный совет ОЭЗ «Моглино» принял положительные решения по двум инвестпроектам 03.02.2022 13:521 Сбер за год профинансировал малые сельхозпредприятия на 70 млрд рублей 03.02.2022 12:302 Псковского вице-губернатора наказали за нарушение условий предоставления бюджетных кредитов
 
 
 
Самое популярное 01.02.2022 22:370 В Пскове нашли пропавшую 15-летнюю девочку 29.01.2022 11:3512 Два ребенка умерли от коронавируса в СЗФО 27.01.2022 14:1711 Первые 150 согласий на вакцинацию детей «Спутником М» подали жители Псковской области 31.01.2022 15:073 Директор Великолукского мясокомбината Руслан Марцинкевич покинул свой пост 31.01.2022 12:263 Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара на складе предприятия в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Более девяти тысяч псковских налогоплательщиков получили электронную подпись

03.02.2022 22:36|ПсковКомментариев: 0

На сегодняшний день квалифицированную электронную подпись в Псковской области получили 9 138 налогоплательщиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по региону. 

В ведомстве напомнили, что в соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января 2022 года на ФНС России возложены функции по выпуску сертифицированных ключей квалифицированной электронной подписи. Однако, подписи выдаются уже с 1 июля 2021 года. Происходит это бесплатно. Для этого в каждой межрайонной инспекции Псковской области, а также в управлении созданы удостоверяющие центры.

Получить КЭП может только лично руководитель организации или индивидуальный предприниматель, имея при себе паспорт, СНИЛС и носитель для записи ключей электронной подписи (токен). Чтобы максимально упростить процедуру получения КЭП и сделать это в удобное для себя время, заявитель может воспользоваться сервисом ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Приобрести носители можно у дистрибьюторов производителей, в специализированных интернет-магазинах или использовать уже имеющиеся при условии их соответствия требованиям. Кроме того, в налоговых инспекциях Псковской области установлены вендинговые автоматы для реализации сертифицированных USB-носителей.

В налоговой отметили, что выдаваемые сертифицированные ключи квалифицированной электронной подписи являются легитимными, имеют срок действия 15 месяцев, могут применяться для юридически значимого электронного документооборота, а также работать на всех электронных площадках и использоваться для сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Теги: #Псковская область #электронная подпись #налоговая
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Планируете ли вы вакцинировать своего ребенка от коронавируса?
В опросе приняло участие 406 человек
03.02.2022, 22:360 Более девяти тысяч псковских налогоплательщиков получили электронную подпись 03.02.2022, 22:170 Гран-при конкурса «Зимние узоры» в Петербурге достался опочецкой певице 03.02.2022, 22:000 Жительница Новосибирска просит дновцев помочь в поисках информации о своей семье 03.02.2022, 21:460 Рамка весового контроля в Гдовском районе не работает по вине подрядчика
03.02.2022, 21:300 В Великих Луках женщинам-врачам передали сладкие подарки 03.02.2022, 21:140 Программу «Есть память обо мне» провели для великолучан сотрудники Пушкинского заповедника 03.02.2022, 21:011 О необычных кличках домашних животных в XX веке рассказали псковичам 03.02.2022, 20:480 Росгвардейцы показали псковским студентам фильм о Сталинградской битве
03.02.2022, 20:342 В Псковской области на 4% выросло промышленное производство 03.02.2022, 20:100 Стали известны имена знаменосцев сборной России на Олимпиаде в Пекине 03.02.2022, 19:550 Михаил Ведерников призвал максимально использовать возможности Печорского района 03.02.2022, 19:400 Проблемой с водоснабжением в одном из домов Пскова занялись после жалобы в соцсетях
03.02.2022, 19:370 Новую услугу «Компенсация» подключат к транспортным картам школьников Пскова 03.02.2022, 19:258 Предсмертная агония ковидного мира 03.02.2022, 19:140 Проект «Свет из Усвят» получил поддержку Фонда президентских грантов 03.02.2022, 18:570 Срок рассмотрения обращений живущих у опасных объектов псковичей планируют сократить
03.02.2022, 18:360 Владелица сгоревшего в Великих Луках зооприюта ищет жилье 03.02.2022, 18:220 Выездное совещание по программам газификации состоялось в Псковской области 03.02.2022, 18:006 Фотофакт: Белые тигры в Пскове 03.02.2022, 17:550 Убийцу матери в Острове заключили под стражу
03.02.2022, 17:500 Участок Комсомольского переулка перекроют в Пскове 7 февраля 03.02.2022, 17:484 Экспертный совет ОЭЗ «Моглино» принял положительные решения по двум инвестпроектам 03.02.2022, 17:404 Псковичам рассказали, появится ли поликлиника на улице Балтийской 03.02.2022, 17:2721 Новое уголовное дело против Алексея Навального поступило в московский суд
03.02.2022, 17:266 Первый в Псковской области муниципальный центр управления открыли в Великих Луках 03.02.2022, 17:172 Кот весь день не может слезть с фонарного столба в Пушкинских Горах 03.02.2022, 16:570 Эстония обновит правила пересечения государственной границы 03.02.2022, 16:520 Где у Пскова сердце
03.02.2022, 16:301 Почти 200 миллионов рублей задолжали островичи за коммунальные услуги 03.02.2022, 16:289 Олега Брячака освободили от уголовного наказания из-за истечения сроков давности 03.02.2022, 16:180 Псковские архивисты рассказали о ценах на скот в 19 веке 03.02.2022, 16:091 Интерактив: А у нас во дворе мусоровоз застрял, а у вас?
03.02.2022, 16:061 Строительство парка «Россия - моя история» в Пскове планируют возобновить до 1 марта 03.02.2022, 15:593 Мороз до 17 градусов и туман ожидаются в Псковской области 4 февраля 03.02.2022, 15:571 Торжественный митинг пройдет у стелы в Крестах в День защитника Отечества 03.02.2022, 15:520 Идрицкая колония отметила 60-летие со дня создания
03.02.2022, 15:430 Более 4 тысяч вагонов дезинфицируют на Октябрьской железной дороге ежедневно 03.02.2022, 15:410 Дмитрий Быстров прокомментировал ситуацию с ремонтом дворов в Острове 03.02.2022, 15:260 Комфортные квартиры в ЖК «Александровский посад» предлагают псковичам 03.02.2022, 15:110 Опубликована афиша киноклуба «Молоко и Сено»
03.02.2022, 15:089 Электронное голосование увеличит явку избирателей — Андрей Маковский 03.02.2022, 15:030 Россельхознадзор не пропустил в Псковскую область более 100 килограммов тушенки 03.02.2022, 14:550 Псковских художников приглашают поучаствовать в конкурсе «На пути из варяг в греки» 03.02.2022, 14:530 Чемпионат по ловле рыбы на блесну со льда пройдет в Усвятском районе
03.02.2022, 14:510 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области выросла на 45% 03.02.2022, 14:460 Островича осудили за угон автомобиля и кражу шампуня от перхоти 03.02.2022, 14:420 Массовую проверку водителей проведут в Пскове 4 февраля 03.02.2022, 14:400 Поход в дельфинарий устроили для юной печерянки в рамках акции «Елка желаний»
03.02.2022, 14:303 В Псковской области «омикрон» выявили еще в 135 пробах 03.02.2022, 14:240 Дедовичский суд назначил наказание ограбившему собутыльника мужчине 03.02.2022, 14:172 «Сообразим на троих»: Возможны ли объединение левых сил и их успех на выборах? ВИДЕО 03.02.2022, 14:110 «Горводоканал» завершает реконструкцию отстойника на очистных сооружениях
03.02.2022, 14:080 Администрация Великих Лук сократит личные приемы граждан из-за COVID-19 03.02.2022, 14:057 Не выходить на балконы рекомендуют жильцам домов на Рижском проспекте в Пскове 03.02.2022, 14:023 Площадку для дрессировки собак планируют организовать в Пскове 03.02.2022, 13:590 Ограничения приставов побудили алиментщика из Новосокольников оплатить долги
03.02.2022, 13:560 ВТБ предложил «замораживать» подозрительные переводы на счета мошенников 03.02.2022, 13:521 Сбер за год профинансировал малые сельхозпредприятия на 70 млрд рублей 03.02.2022, 13:404 Стало известно, за что псковскому «яблочнику» присвоили статус иноагента 03.02.2022, 13:283 В УГХ объяснили причины спила деревьев у псковского театра
03.02.2022, 13:253 Трое псковичей незаконно создали юрлицо и заработали свыше 20 млн рублей 03.02.2022, 13:181 Почему часть псковичей не попадает в программу догазификации, объяснил эксперт 03.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 03.02.2022, 13:020 Миссия выполнима: ищем подарки на все случаи жизни. ЛОНГРИД
03.02.2022, 12:592 Кадастровая оценка земельных участков пройдет в Псковской области в этом году 03.02.2022, 12:520 Швейцария частично снимет введенные из-за коронавируса ограничения 03.02.2022, 12:450 На льготы псковичам по программе догазификации могут выделить около 35 млн рублей 03.02.2022, 12:433 Назальную вакцину от COVID-19 будут использовать для ревакцинации россиян
03.02.2022, 12:400 «Коммунальный ликбез»: А у нас в квартире газ. ВИДЕО 03.02.2022, 12:370 В России решают вопрос о компенсации за подключение к частному газопроводу 03.02.2022, 12:302 Псковского вице-губернатора наказали за нарушение условий предоставления бюджетных кредитов 03.02.2022, 12:190 Восемь человек скончались от коронавируса в Псковской области
03.02.2022, 12:140 «Сообразим на троих»: Возможны ли объединение левых сил и их успех на выборах? 03.02.2022, 12:1315 «Укололи и - пошел» 03.02.2022, 12:122 В псковской психбольнице появились вакансии 03.02.2022, 12:080 Два псковича попались на краже алкоголя и продуктов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru