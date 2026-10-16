«Альфа-Банк» подготовил комплексную программу поддержки предпринимателей Псковской области

В 2026 году «Альфа-Банк» подготовил комплексную программу поддержки для предпринимателей Псковской области, которая включает в себя финансовые инструменты, цифровые сервисы и экспертную помощь, рассказала Региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова в беседе с корреспондентом Псковской Ленте Новостей.

По ее словам, ключевой фокус в этом году смещен на сохранение ликвидности бизнеса и снижение операционных издержек.

«Мы делаем акцент на продуктах с низкой стоимостью входа и возможностью адаптации под денежный поток, предлагаем займы на пополнение оборотных средств с индивидуальным графиком платежей: предприниматель может выбрать сезонные каникулы или отсрочку первого платежа. Овердрафт станет подушкой безопасности при кассовых разрывах, а для новых клиентов мы подготовили сниженные сниженные комиссии для новых клиентов, чтобы облегчить операционные расходы на старте сотрудничества, а также специальные условия по эквайрингу», — отметила Ирина Баранова.

Вторым направлением является цифровая эффективность. Банк продолжает инвестировать в дистанционные сервисы, чтобы освободить бизнес от бумажной работы, поэтому в интернет-банке и мобильном приложении расширили функционал: онлайн можно открывать счета, выпускать карты, управлять персоналом и бухгалтерией. Кроме того, клиентам доступна умная аналитика для прогнозирования кассовых разрывов в реальном времени.

Эксперт также отметила, что банк постоянно совершенствует свои сервисы, и на текущий момент запустили новую подписку «Альфа-Про»: «Это единая подписка для тех, кто хочет получить максимум инструментов сразу. Она позволяет подключить 12 сервисов для защиты бизнеса от мошенников, убытков, штрафов, проверок и блокировок счета на выгодных условиях».

Третьим блоком программы идет экспертная и нефинансовая поддержка. Для клиентов банка открыт доступ к образовательной платформе с курсами по налогам, маркетингу и юриспруденции, адаптированными под малый бизнес. Также за каждым предпринимателем закрепляется личный менеджер.