Экономика

Экспертный совет ОЭЗ «Моглино» принял положительные решения по двум инвестпроектам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Моглино» сегодня, 3 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

На повестку дня вынесли два вопроса. Один из них — утверждение обновленного бизнес-плана резидента «Веллеранд Аутоматив Рус».

«Предприятие с сентября 2020-го года осуществляет промышленно-производственную деятельность на территории "Моглино"», — отметил Михаил Ведерников.

Также члены экспертного совета рассмотрели бизнес-план организации «Гармония» с проектом по производству одноразовой посуды из шпона лиственных пород дерева. Ранее он был одобрен наблюдательным советом ОЭЗ «Моглино».

Первым с презентацией выступил генеральный директор «Веллеранд Аутоматив Рус» Максим Зайцев. Он отметил, что принятый ранее бизнес-план предполагал выпуск выхлопных автомобильных систем в сборе. Но организация хочет начать выпуск отдельных запчастей для выхлопных систем. Также планируется расширить ассортимент продукции за счет производства штампованных деталей из черного металла. В такой опции заинтересованы ряд предприятий, в том числе входящих в состав Псковского промышленного электротехнического кластера.

Дополнительно инвестор сообщил о корректировке сроков по созданию собственного предприятия на площадке ОЭЗ.

Положительные заключения озвучили и.о. гендиректора ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев и председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Обновленный бизнес-план единогласно поддержали все члены экспертного совета. С резидентом будет заключено дополнительное соглашение.

Бизнес-план по расположению на территории «Моглино» производства одноразовой посуды из шпона лиственных пород дерева представил директор ООО «Гармония» Владимир Товпенец. Он рассказал, что реализовать проект планируется в три этапа. Первый — создание линии по производству посуды, второй — организация производства шпона для обеспечения сырьевой базы, третий — создание линии по производству пеллет для минимизации отходов.

Предполагаемый объем вложений — более 800 млн рублей, из которых более 700 млн — собственные средства инвестора. Планируется создать порядка 120 рабочих мест. Основные рынки сбыта готовой продукции — страны Европы, Азии, Ближнего Востока, а также Россия.

По словам представителя компании, запустить первую линию производства планируется в начале 2023 года.

Проект получил положительные оценки от руководства ОЭЗ «Моглино» и профильного регионального комитета. В рамках обсуждения бизнес-плана прозвучали несколько вопросов от экспертов. Владимир Товпенец ответил на них, прокомментировав логистические вопросы и перспективы обеспечения производства сырьем.

В завершение члены экспертного совета большинством голосов поддержали проект.

«Членов экспертного совета благодарю за работу. Нашим инвесторам желаю скорейшей реализации всех намеченных планов», — сказал в заключение губернатор Михаил Ведерников.