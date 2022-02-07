Сбербанк опубликовал свои финансовые результаты за январь

Опубликованы финансовые результаты ПАО Сбербанк по итогам января 2022 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Показатели рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2022 года в методику внесены небольшие изменения, в целях сопоставимости данные за 2021 год пересчитаны с учетом этих изменений. Данные на 1 января 2022 года не учитывают события после отчетной даты.
Ключевые факты января:
- Сбер заработал чистую прибыль в размере 100,2 млрд руб. Рентабельность капитала составила 22,1%, рентабельность активов - 3,1%.
- В январе сохранился высокий темп роста кредитования экономики: банк выдал 1,34 трлн рублей, включая 0,4 трлн рублей розничным и 0,94 трлн рублей корпоративным клиентам. Общий кредитный портфель превысил 28 трлн рублей.
- Рост средств юридических лиц составил 5% или 0,4 трлн рублей, что компенсировало сезонный отток средств физических лиц.
«Несмотря на высокую волатильность на финансовых рынках Сбер продемонстрировал устойчивую динамику роста бизнеса и высокую рентабельность. Чистая прибыль превысила 100 млрд рублей, рентабельность капитала 22%. В январе сохранился высокий спрос на кредиты со стороны розничных клиентов, что позволило выдать более 400 млрд рублей и нарастить кредитный портфель физических лиц на 1,3%», - отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Финансы» Александра Бурико.
Комментарии по итогам января:
- Чистый процентный доход увеличился на 14,8% г/г и составил 148,7 млрд рублей за счет роста кредитного портфеля клиентов. Чистая процентная маржа показывает стабильную динамику.
- Чистый комиссионный доход вырос на 7,6% г/г и составил 39,7 млрд рублей. Темп роста без учета методологических изменений по программам лояльности и другим видам комиссий в январе составил 15%. Основным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, включая эквайринг.
- Операционные расходы увеличились на 10,7% г/г и составили 49,1 млрд рублей в основном за счет индексации заработных плат персонала в связи с высокой инфляцией. Отношение расходов к доходам при этом сохранилось на уровне прошлого года и составило 23,5%.
- Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь составили 36,4 млрд рублей. Ослабление рубля по отношению к основным валютам в течение месяца привело к досозданию резервов по валютным кредитам на сумму 16,9 млрд рублей без ухудшения качества по ним. Без учета этого фактора объем расходов на резервы сопоставим с январем прошлого года.
- Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле изменилась незначительно и составила 2,4%.
- Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза.
- Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь увеличилась на 15% и составила 123,5 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 15,6% и составила 100,2 млрд рублей.
- Активы в январе выросли на 0,3% без учета валютной переоценки и составили 38,4 трлн рублей.
- В январе корпоративным клиентам выдано более 0,9 трлн рублей. Кредитный портфель корпоративных заемщиков вырос на 1,2% и составил 17,2 трлн рублей. Рост портфеля, номинированного в рублях, составил 1%.
- Частным клиентам в январе выдано 404 млрд рублей за счет роста по всем сегментам. Совокупный розничный портфель за месяц увеличился на 1,3% и превысил 10,8 трлн рублей.
- Портфель ценных бумаг увеличился в январе на 0,2% до 5,14 трлн рублей во многом за счет приобретения корпоративных облигаций.
- Средства физических лиц в январе сократились на 0,5 трлн рублей или на 3%, что соответствует сезонной динамике после значительного притока средств в декабре прошлого года. Продолжился рост остатков на счетах эскроу в связи с хорошей динамикой жилищного кредитования.
- Средства юридических лиц в январе выросли на 0,4 трлн рублей или на 5%, частично компенсировав отток средств со счетов физических лиц, и достигли 9,4 трлн рублей.
- Базовый и основной капиталы в январе снизились на 12 млрд рублей и составили 3 787 млрд рублей и 3 937 млрд рублей соответственно, а общий капитал на 38 млрд рублей до 5 120 млрд рублей вслед за отрицательной переоценкой части ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, ввиду высокой волатильности рынков в январе. При этом в расчет базового и основного капитала еще не включена прибыль за полный 2021 год, что будет сделано после проведения аудита.
- Достаточность базового и основного капитала на 1 февраля составила 10,12% и 10,52% соответственно. Аудит годовой прибыли приведет к росту достаточности капитала на ~2,5 пп.
- Активы, взвешенные с учетом риска*, в январе выросли на 1,1 трлн рублей до 37,5 трлн рублей за счет роста кредитного портфеля.
Показатели ПАО Сбербанк за январь 2022 года (РПБУ, неконсолидированные данные) доступны по ссылке.