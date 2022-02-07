Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Обновленный сайт «Псковэнергосбыта»
миссия выполнима ищем подарки
ЖКХ коммунальный ликбез
уверенность или риски
вакцинация подростков
Телефон прямого эфира 56-73-72
судьба ларьков
 
 
 
ещё Экономика 07.02.2022 09:290 Псковская область заняла 58 место в России по размеру банковских вкладов населения 07.02.2022 20:390 Сбербанк опубликовал свои финансовые результаты за январь 07.02.2022 09:290 Псковская область заняла 58 место в России по размеру банковских вкладов населения 05.02.2022 18:010 Предприниматели вновь могут подать заявление о прекращении деятельности онлайн 04.02.2022 13:310 Сбер и президентская академия организуют программу по развитию студенческого бизнеса 04.02.2022 12:411 Сбер присоединился к международному альянсу разработки стандарта для умного дома
 
 
 
Самое популярное 01.02.2022 22:370 В Пскове нашли пропавшую 15-летнюю девочку 05.02.2022 09:000 Северное сияние запечатлели в окрестностях Пскова 31.01.2022 15:074 Директор Великолукского мясокомбината Руслан Марцинкевич покинул свой пост 04.02.2022 06:572 В Псковской области более 6 тысяч человек лечатся от коронавируса 31.01.2022 12:263 Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара на складе предприятия в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Сбербанк опубликовал свои финансовые результаты за январь

07.02.2022 20:39|ПсковКомментариев: 0

Опубликованы финансовые результаты ПАО Сбербанк по итогам января 2022 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

Показатели рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2022 года в методику внесены небольшие изменения, в целях сопоставимости данные за 2021 год пересчитаны с учетом этих изменений. Данные на 1 января 2022 года не учитывают события после отчетной даты.

Ключевые факты января:

  • Сбер заработал чистую прибыль в размере 100,2 млрд руб. Рентабельность капитала составила 22,1%, рентабельность активов - 3,1%.
  • В январе сохранился высокий темп роста кредитования экономики: банк выдал 1,34 трлн рублей, включая 0,4 трлн рублей розничным и 0,94 трлн рублей корпоративным клиентам. Общий кредитный портфель превысил 28 трлн рублей.
  • Рост средств юридических лиц составил 5% или 0,4 трлн рублей, что компенсировало сезонный отток средств физических лиц.
«Несмотря на высокую волатильность на финансовых рынках Сбер продемонстрировал устойчивую динамику роста бизнеса и высокую рентабельность. Чистая прибыль превысила 100 млрд рублей, рентабельность капитала 22%. В январе сохранился высокий спрос на кредиты со стороны розничных клиентов, что позволило выдать более 400 млрд рублей и нарастить кредитный портфель физических лиц на 1,3%», - отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Финансы» Александра Бурико. 

Комментарии по итогам января:

  1. Чистый процентный доход увеличился на 14,8% г/г и составил 148,7 млрд рублей за счет роста кредитного портфеля клиентов. Чистая процентная маржа показывает стабильную динамику.
  2. Чистый комиссионный доход вырос на 7,6% г/г и составил 39,7 млрд рублей. Темп роста без учета методологических изменений по программам лояльности и другим видам комиссий в январе составил 15%. Основным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, включая эквайринг.
  3. Операционные расходы увеличились на 10,7% г/г и составили 49,1 млрд рублей в основном за счет индексации заработных плат персонала в связи с высокой инфляцией. Отношение расходов к доходам при этом сохранилось на уровне прошлого года и составило 23,5%.
  4. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь составили 36,4 млрд рублей. Ослабление рубля по отношению к основным валютам в течение месяца привело к досозданию резервов по валютным кредитам на сумму 16,9 млрд рублей без ухудшения качества по ним. Без учета этого фактора объем расходов на резервы сопоставим с январем прошлого года.
  5. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле изменилась незначительно и составила 2,4%.
  6. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза.
  7. Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь увеличилась на 15% и составила 123,5 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 15,6% и составила 100,2 млрд рублей.
  8. Активы в январе выросли на 0,3% без учета валютной переоценки и составили 38,4 трлн рублей. 
  9. В январе корпоративным клиентам выдано более 0,9 трлн рублей. Кредитный портфель корпоративных заемщиков вырос на 1,2% и составил 17,2 трлн рублей. Рост портфеля, номинированного в рублях, составил 1%.
  10. Частным клиентам в январе выдано 404 млрд рублей за счет роста по всем сегментам. Совокупный розничный портфель за месяц увеличился на 1,3% и превысил 10,8 трлн рублей.
  11. Портфель ценных бумаг увеличился в январе на 0,2% до 5,14 трлн рублей во многом за счет приобретения корпоративных облигаций.
  12. Средства физических лиц в январе сократились на 0,5 трлн рублей или на 3%, что соответствует сезонной динамике после значительного притока средств в декабре прошлого года. Продолжился рост остатков на счетах эскроу в связи с хорошей динамикой жилищного кредитования.
  13. Средства юридических лиц в январе выросли на 0,4 трлн рублей или на 5%, частично компенсировав отток средств со счетов физических лиц, и достигли 9,4 трлн рублей. 
  14. Базовый и основной капиталы в январе снизились на 12 млрд рублей и составили 3 787 млрд рублей и 3 937 млрд рублей соответственно, а общий капитал на 38 млрд рублей до 5 120 млрд рублей вслед за отрицательной переоценкой части ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, ввиду высокой волатильности рынков в январе. При этом в расчет базового и основного капитала еще не включена прибыль за полный 2021 год, что будет сделано после проведения аудита.
  15. Достаточность базового и основного капитала на 1 февраля составила 10,12% и 10,52% соответственно. Аудит годовой прибыли приведет к росту достаточности капитала на ~2,5 пп.
  16. Активы, взвешенные с учетом риска*, в январе выросли на 1,1 трлн рублей до 37,5 трлн рублей за счет роста кредитного портфеля.

Показатели ПАО Сбербанк за январь 2022 года (РПБУ, неконсолидированные данные) доступны по ссылке.

Теги: #банк #Сбербанк #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где установить памятник Довмонту в Пскове?
В опросе приняло участие 65 человек
07.02.2022, 22:060 Давайте мериться рейтингами! 07.02.2022, 21:550 Пенсионеру из Новоржева помогли записаться в льготную очередь на зубной протез 07.02.2022, 21:350 Волонтеры города Острова получили благодарности от главы района 07.02.2022, 21:150 Великолукский музей предоставит выходной привившимся от COVID-19 сотрудникам
07.02.2022, 20:570 Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Печорском районе 07.02.2022, 20:490 С марта через Псков продолжит курсировать туристический поезд 07.02.2022, 20:390 Сбербанк опубликовал свои финансовые результаты за январь 07.02.2022, 20:240 Андрей Турчак стал зампредседателя комиссии народной программы «Единой России»
07.02.2022, 20:050 На улице Гвардейской в Великих Луках установили адресные таблички 07.02.2022, 19:505 Опрос ПЛН-ТВ: Планируют ли псковичи вакцинировать своего ребенка от коронавируса? 07.02.2022, 19:340 Лектории для родителей проведут в Островском районе по проекту «Киноуроки в школах России» 07.02.2022, 19:142 Девять школ в Псковской области переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ
07.02.2022, 18:550 Псковский курсант стала призером международного конкурса научных работ 07.02.2022, 18:350 Ямы на улице Зеленой в Великих Луках засыпали после жалобы в соцсетях 07.02.2022, 18:151 Псковичей просят рассказать о сленге местной молодежи для всероссийского проекта 07.02.2022, 18:010 Более 200 млн рублей направят на ремонт образовательных учреждений в Пскове
07.02.2022, 18:002 Будущее цифрового мира, или Как IT поможет раскрыть таланты вашего ребенка? 07.02.2022, 17:541 Псковский студент в интернете совращал несовершеннолетнюю из Поволжья 07.02.2022, 17:506 Александр Гинцбург назвал недолгой защиту от новых штаммов у переболевших коронавирусом 07.02.2022, 17:451 Псковичам расскажут о достоинствах ГИС ЖКХ
07.02.2022, 17:410 Более 15 месяцев отвели на проектирование моста через реку Шелонь 07.02.2022, 17:380 Благодаря «Елке желаний» 117 детей в Пскове получили новогодние подарки 07.02.2022, 17:360 Неработающую кнопку светофора у Детского парка в Пскове заменили 07.02.2022, 17:330 Росгвардейцы изъяли у жителей Псковской области восемь единиц оружия
07.02.2022, 17:230 Идет прием заявок в акселератор Sber500 для ИТ-предпринимателей 07.02.2022, 17:190 В России одобрили регистрацию подростков с 14 лет на портале госуслуг 07.02.2022, 17:120 Части квадроцикла пытались незаконно перевезти через границу в Псковской области 07.02.2022, 17:061 Российские прыгуны с трамплина впервые взяли олимпийскую медаль
07.02.2022, 17:000 Чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Псковской области 07.02.2022, 16:522 Лукашенко оценил возможность передачи власти в Белоруссии своим детям 07.02.2022, 16:420 Природоохранная прокуратура проводит проверку в акватории Чудского озера 07.02.2022, 16:315 Псковский губернатор поручил контролировать содержание дорог во время непогоды
07.02.2022, 16:182 Серебряная цепь народа сето пополнила фонд псковского музея 07.02.2022, 16:134 Директор института ПсковГУ прокомментировала ситуацию с допуском на занятия студентов-антиваксеров 07.02.2022, 16:100 Два автомобиля столкнулись в Пустошкинском районе, пострадал человек 07.02.2022, 16:010 Проверка системы оповещения пройдет в Пскове 8 февраля
07.02.2022, 15:544 Борис Елкин и Елена Полонская вошли в десятку самых цитируемых градоначальников в СЗФО 07.02.2022, 15:510 «Гербарий» на встрече с псковичами покажет тикток-блогер 07.02.2022, 15:320 Карантин по бешенству отменили в Новосокольническом районе 07.02.2022, 15:260 Почти 1300 читателей ПЛН приняли участие в опросе о вакцинации детей от COVID-19
07.02.2022, 15:221 Неустойчивую погоду на февральских праздниках пообещали псковские синоптики 07.02.2022, 15:160 Где в Псковской области происходит больше аварий, рассказали в ГИБДД 07.02.2022, 15:020 Интерактив: Уборка наоборот 07.02.2022, 14:590 Количество ДТП в Псковской области сократилось более чем на 14% за год
07.02.2022, 14:560 Российская фигуристка впервые в истории Олимпийских игр исполнила четверной прыжок 07.02.2022, 14:550 В псковской ГИБДД назвали самую частую причину ДТП 07.02.2022, 14:535 Сообщения о минировании офисов КПРФ в Псковской области не подтвердились 07.02.2022, 14:470 Водитель «Шкоды» пострадал в ДТП в Стругокрасненском районе
07.02.2022, 14:381 «Постскриптум»: Об Олимпиаде, чуждых идеях и наказании за порчу вакцин. ВИДЕО 07.02.2022, 14:311 Сотрудники псковской ГИБДД задержали более 2500 нетрезвых водителей за год 07.02.2022, 14:231 Сенатор Клишас указал на недостатки законопроекта о самообороне при защите жилища 07.02.2022, 14:100 Снег и до +2 градусов ожидается в Псковской области 8 февраля
07.02.2022, 13:580 Александр Козловский оформил подписку на журналы великолукскому реабилитационному центру 07.02.2022, 13:410 Tele2 увеличила число В2В-абонентов в регионах Северо-Запада на 20% 07.02.2022, 13:330 Эксперт объяснила, когда записи в реестре недвижимости становятся архивными 07.02.2022, 13:140 Из Псковско-Чудского озера за год выловили около 2,5 тысячи тонн рыбы
07.02.2022, 13:091 В Великих Луках сообщили о минировании горкома КПРФ 07.02.2022, 13:050 Псковский архив рассказал, что входило в коллекцию купца Плюшкина 07.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 07.02.2022, 12:597 Виктор Мусатов оценил возможность полного истребления кабанов в Псковской области
07.02.2022, 12:570 Посвященную пяти органам чувств культурную программу организовали в Пскове 07.02.2022, 12:520 «Беседка»: Псковский волк нам не товарищ. ВИДЕО 07.02.2022, 12:470 Коммунисты в Пскове эвакуировались из-за сообщения о минировании здания обкома 07.02.2022, 12:462 Псковскую область за последние годы сильно замусорили и захламили - Виктор Мусатов
07.02.2022, 12:452 YouTube-блогинг по-псковски 07.02.2022, 12:370 Псковские охотники за год застрелили более 300 волков 07.02.2022, 12:360 В Плюсском районе осудили мужчину за удар тарелкой по лицу знакомой 07.02.2022, 12:331 Нападение волков на собак в Псковской области связали с сокращением численности кабана
07.02.2022, 12:220 «Постскриптум»: Об Олимпиаде, чуждых идеях и наказании за порчу вакцин 07.02.2022, 12:210 Мастер-класс по дзюдо провели для воспитанников спортшколы в Великих Луках 07.02.2022, 12:190 Численность волков в Псковской области сократилась на 17% 07.02.2022, 12:170 Тренер женской сборной России по хоккею заявил о двух случаях COVID-19 в команде
07.02.2022, 12:083 Более 20 млн рублей выделят на ремонт лицея №21 в Пскове 07.02.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Виктором Мусатовым 07.02.2022, 11:515 Жертвами коронавируса в Псковской области стали еще восемь человек 07.02.2022, 11:490 Пожилая псковичка поговорила по телефону с «внуком» и лишилась денег
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru