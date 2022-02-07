Экономика

Сбербанк опубликовал свои финансовые результаты за январь

Опубликованы финансовые результаты ПАО Сбербанк по итогам января 2022 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Показатели рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2022 года в методику внесены небольшие изменения, в целях сопоставимости данные за 2021 год пересчитаны с учетом этих изменений. Данные на 1 января 2022 года не учитывают события после отчетной даты.

Ключевые факты января:

Сбер заработал чистую прибыль в размере 100,2 млрд руб. Рентабельность капитала составила 22,1%, рентабельность активов - 3,1%.

В январе сохранился высокий темп роста кредитования экономики: банк выдал 1,34 трлн рублей, включая 0,4 трлн рублей розничным и 0,94 трлн рублей корпоративным клиентам. Общий кредитный портфель превысил 28 трлн рублей.

Рост средств юридических лиц составил 5% или 0,4 трлн рублей, что компенсировало сезонный отток средств физических лиц.

«Несмотря на высокую волатильность на финансовых рынках Сбер продемонстрировал устойчивую динамику роста бизнеса и высокую рентабельность. Чистая прибыль превысила 100 млрд рублей, рентабельность капитала 22%. В январе сохранился высокий спрос на кредиты со стороны розничных клиентов, что позволило выдать более 400 млрд рублей и нарастить кредитный портфель физических лиц на 1,3%», - отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Финансы» Александра Бурико.

Комментарии по итогам января:

Чистый процентный доход увеличился на 14,8% г/г и составил 148,7 млрд рублей за счет роста кредитного портфеля клиентов. Чистая процентная маржа показывает стабильную динамику. Чистый комиссионный доход вырос на 7,6% г/г и составил 39,7 млрд рублей. Темп роста без учета методологических изменений по программам лояльности и другим видам комиссий в январе составил 15%. Основным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, включая эквайринг. Операционные расходы увеличились на 10,7% г/г и составили 49,1 млрд рублей в основном за счет индексации заработных плат персонала в связи с высокой инфляцией. Отношение расходов к доходам при этом сохранилось на уровне прошлого года и составило 23,5%. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь составили 36,4 млрд рублей. Ослабление рубля по отношению к основным валютам в течение месяца привело к досозданию резервов по валютным кредитам на сумму 16,9 млрд рублей без ухудшения качества по ним. Без учета этого фактора объем расходов на резервы сопоставим с январем прошлого года. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле изменилась незначительно и составила 2,4%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза. Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь увеличилась на 15% и составила 123,5 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 15,6% и составила 100,2 млрд рублей. Активы в январе выросли на 0,3% без учета валютной переоценки и составили 38,4 трлн рублей. В январе корпоративным клиентам выдано более 0,9 трлн рублей. Кредитный портфель корпоративных заемщиков вырос на 1,2% и составил 17,2 трлн рублей. Рост портфеля, номинированного в рублях, составил 1%. Частным клиентам в январе выдано 404 млрд рублей за счет роста по всем сегментам. Совокупный розничный портфель за месяц увеличился на 1,3% и превысил 10,8 трлн рублей. Портфель ценных бумаг увеличился в январе на 0,2% до 5,14 трлн рублей во многом за счет приобретения корпоративных облигаций. Средства физических лиц в январе сократились на 0,5 трлн рублей или на 3%, что соответствует сезонной динамике после значительного притока средств в декабре прошлого года. Продолжился рост остатков на счетах эскроу в связи с хорошей динамикой жилищного кредитования. Средства юридических лиц в январе выросли на 0,4 трлн рублей или на 5%, частично компенсировав отток средств со счетов физических лиц, и достигли 9,4 трлн рублей. Базовый и основной капиталы в январе снизились на 12 млрд рублей и составили 3 787 млрд рублей и 3 937 млрд рублей соответственно, а общий капитал на 38 млрд рублей до 5 120 млрд рублей вслед за отрицательной переоценкой части ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, ввиду высокой волатильности рынков в январе. При этом в расчет базового и основного капитала еще не включена прибыль за полный 2021 год, что будет сделано после проведения аудита. Достаточность базового и основного капитала на 1 февраля составила 10,12% и 10,52% соответственно. Аудит годовой прибыли приведет к росту достаточности капитала на ~2,5 пп. Активы, взвешенные с учетом риска*, в январе выросли на 1,1 трлн рублей до 37,5 трлн рублей за счет роста кредитного портфеля.

Показатели ПАО Сбербанк за январь 2022 года (РПБУ, неконсолидированные данные) доступны по ссылке.